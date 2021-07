Feyenoord heeft Gernot Trauner definitief binnen. De 29-jarige Oostenrijker, die centraal in de verdediging speelt, komt over van LASK Linz en tekent in De Kuip een contract tot medio 2025.

Trauner sluit direct aan bij de voorbereiding van Feyenoord. De Oostenrijker gaat in Rotterdam spelen met rugnummer 18. Met de komst van de Trauner voldoet Feyenoord aan een wens van trainer Arne Slot, die dun zat in zijn centrale verdedigers.

"Het was geen gemakkelijke keuze om LASK te verlaten, maar na mijn eerste kennismaking met de stad Rotterdam en de club Feyenoord werd het me een stuk makkelijker gemaakt", aldus de vijfvoudig Oostenrijks international. "Met mijn ervaring hoop ik iets toe te voegen aan deze getalenteerde selectie."

Volgens Trauner was trainer Slot een belangrijke reden om voor Feyenoord te kiezen. "Door mijn kennismaking met de trainer werd ik alleen nog maar enthousiaster, want ik pas denk ik bij de manier van spelen die hij voor ogen heeft."

Technisch directeur Frank Arnesen is tevreden met de komst van Trauner en denkt dat Feyenoord de gewenste defensieve versterking heeft gevonden. "Voor die linie waren we nadrukkelijk op zoek naar ervaring. Die hebben we gevonden in de persoon van Gernot, een zeer gelouterde speler die al meer dan tien jaar op het hoogste niveau in Oostenrijk speelt."

"Hij is defensief ijzersterk en past goed in de spelfilosofie die we bij Feyenoord voor ogen hebben, met agressief druk zetten en in de opbouw snel naar voren schakelen. Een goede match dus", aldus de technisch directeur op de site van de Rotterdammers.