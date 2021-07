Uitdoelpunten in de play-offs van de Eredivisie tellen vanaf komend seizoen niet meer dubbel, zo heeft de KNVB maandag bekendgemaakt. De voetbalbond volgt hiermee het voorbeeld van de UEFA, die vorige maand al de uitdoelpuntenregel schrapte.

Het gaat om zowel de play-offs voor Europees voetbal als de play-offs voor promotie en degradatie. Als twee teams evenveel doelpunten hebben gemaakt, volgt een verlenging van twee keer vijftien minuten. Als de stand dan nog steeds gelijk is, biedt een strafschoppenserie uitkomst.

De UEFA vindt dat het verschil tussen uit- en thuisduels sinds medio jaren zeventig steeds verder is afgenomen. Volgens de Europese voetbalbond spelen onder meer betere velden, de verbeterde infrastructuur in stadions en een vollere kalender daarin een rol.

"De uitdoelpuntenregel is een intrinsiek onderdeel van de UEFA-competities geweest sinds de introductie in 1965", lichtte UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vorige maand al toe.

"Het opheffen ervan is tijdens de laatste jaren echter vaak besproken tijdens diverse UEFA-meetings. Veel coaches, fans en andere betrokkenen vroegen zich af of de regel wel eerlijk was en spraken de voorkeur uit om die af te schaffen."

Een recent voorbeeld van de gevolgen van de uitdoelpuntenregel is de halve finale van de Champions League in 2019 tussen Ajax en Tottenham Hotspur. De Amsterdammers wonnen uit met 0-1, maar verloren thuis in de slotseconde met 2-3 en werden daardoor uitgeschakeld.