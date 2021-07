Virgil van Dijk staat na ruim negen maanden voor zijn rentree na een zware knieblessure. De verdediger van Liverpool is door manager Jürgen Klopp opgenomen in de selectie voor de oefenwedstrijd van komende donderdag tegen Hertha BSC.

"Ik hoop dat er een kans komt waarbij Virgil wat minuten kan maken", aldus Klopp. "Maar ik weet het nog niet zeker. Hij maakt wel een goede indruk op de trainingen en misschien kunnen we hem nog brengen. Maar ik moet daarvoor eerst nog wat laatste gesprekken voeren. Hij lijkt er klaar voor te zijn. We zullen zien."

De dertigjarige Van Dijk raakte in oktober vorig jaar in de Premier League-wedstrijd tegen Everton zwaar geblesseerd aan zijn knie na een onbeholpen actie van Everton-keeper Jordan Pickford. Hij onderging vervolgens een operatie.

Door de zware kruisbandblessure moest Van Dijk in juni een streep door het EK halen. Bij afwezigheid van de aanvoerder verliep het Europese eindtoernooi dramatisch voor Oranje. In de achtste finales werd Nederland uitgeschakeld door Tsjechië, waarop bondscoach Frank de Boer zijn conclusies trok.

Virgil van Dijk trainde vooralsnog alleen mee met Liverpool. Virgil van Dijk trainde vooralsnog alleen mee met Liverpool. Foto: Getty Images

Van Dijk op trainingskamp in Oostenrijk

Van Dijk is momenteel met Liverpool op trainingskamp in Oostenrijk. De verdediger deed nog niet mee in enkele oefenwedstrijden van 'The Reds', maar is al wel een tijdje in training. Ook Joe Gomez, die zwaar geblesseerd aan zijn knie was, lijkt zijn rentree te gaan maken tegen Hertha BSC.

Tijdens het trainingskamp liet Van Dijk nog van zich horen over de aanstaande aanstelling van Louis van Gaal als de bondscoach van het Nederlands elftal. De verdediger sprak via Twitter een Britse journalist van het medium Mirror aan op een artikel over Oranje, waarin hij zich met onder anderen Georginio Wijnaldum zou verzetten tegen de komst van Van Gaal.

Na het oefenduel met de Bundesliga-club komt Liverpool pas op 8 augustus weer in actie. De ploeg van Klopp neemt het dan op tegen het Spaanse Athletic Club. 'The Reds' openen het nieuwe Premier League-seizoen op 14 augustus met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Norwich City.