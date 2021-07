Mohamed Ihattaren en Pablo Rosario ontbreken in de selectie van PSV voor de return van woensdag tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. Ihattaren is ziek, terwijl Rosario zijn aanstaande transfer naar OGC Nice mag afronden.

De negentienjarige Ihattaren meldde zich volgens een woordvoerder van de club afgelopen zondag ziek bij PSV. Sindsdien heeft hij ook niet meer getraind met de ploeg van trainer Roger Schmidt.

Ihattaren bleef afgelopen woensdag de hele wedstrijd op de bank in het heenduel met Galatasaray, dat PSV overtuigend met 5-1 won. De middenvelder annex aanvaller maakte een aangeslagen indruk toen duidelijk werd dat hij niet mocht invallen.

Ihattaren botste afgelopen seizoen geregeld met coach Schmidt. De Duitse trainer vond in september vorig jaar dat de instelling van de Utrechter niet goed was nadat hij was teruggekeerd van het Nederlands elftal. Ihattaren was toen ook enkele kilo's te zwaar. Sindsdien meldde het toptalent zich verschillende keren ziek bij PSV.

Het contract van Ihattaren loopt volgend seizoen af. Als PSV nog geld aan Ihattaren wil verdienen, ligt het voor de hand dat de Eindhovenaren hem deze transferperiode nog proberen te verkopen. VfL Wolfsburg-trainer Mark van Bommel, die met Ihattaren bij PSV werkte, liet onlangs nog weten dat hij gecharmeerd van hem was.

Rosario mag transfer naar OGC Nice afronden

Ook Rosario ontbreekt in de 21-koppige selectie van trainer Schmidt voor de return tegen Galatasaray. De middenvelder heeft van PSV de ruimte gekregen om een transfer af te ronden. Volgens verschillende media gaat het om het Franse OGC Nice.

De 24-jarige Rosario speelt sinds 2016 in Eindhoven en kwam tot 138 wedstrijden, waarin hij vijf keer trefzeker was. Vorig seizoen was hij nog basisspeler bij PSV. Deze jaargang moet hij voorlopig aanvoerder Marco van Ginkel voor zich dulden op het middenveld.

PSV mag door de 5-1-overwinning in Eindhoven de return in Turkije zelfs ruim verliezen van Galatasaray om de volgende voorronde van de Champions League te bereiken. Pas bij een 4-0-achterstand volgt er een verlenging. Sinds dit seizoen tellen de uitdoelpunten in Europees verband niet dubbel. Het duel in Istanboel begint woensdag om 20.00 uur.

Selectie PSV voor return tegen Galatasaray: Jordan Teze, Nick Viergever, André Ramalho, Ibrahim Sangaré, Eran Zahavi, Marco van Ginkel, Cody Gakpo, Vincent Müller, Davy Pröpper, Joël Drommel, Mauro Júnior, Bruma, Noni Madueke, Armando Obispo, Mario Götze, Olivier Boscagli, Phillipp Mwene, Philipp Max, Fredrik Oppegard, Yvon Mvogo, Yorbe Vertessen, Fodé Fofana.