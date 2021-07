Feyenoord-coach Arne Slot kijkt met gemengde gevoelens terug op de oefenwedstrijd van zijn ploeg tegen het Griekse PAOK. De Rotterdammers verloren zondag in De Kuip weliswaar met 1-2, maar de trainer zag wel verbetering in het spel ten opzichte van het duel met FC Drita (0-0) in de voorronde van de Conference League.

"Als ik het vergelijk met afgelopen donderdag, legden we vandaag meer vlot lopende aanvallen op de mat, al was er ook weer veel onnodig balverlies", concludeerde Slot bij ESPN. "Maar je kunt niet van de ene op de andere dag perfectie verwachten. Ik zie zelf in ieder geval wel vooruitgang. Dat is het belangrijkste."

Wel was de 42-jarige coach kritisch over onder meer de strafschop die Feyenoord na een klein kwartier tegen kreeg. Daaruit zorgde Christos Tzolis voor de gelijkmaker, nadat Wouter Burger de score al vroeg had geopend voor de thuisploeg.

"De penalty die we tegen krijgen was wel weer heel matig", doelde Slot op het balverlies van Marcos Senesi dat eraan voorafging. "Ik vind in zijn algemeenheid dat we nog te makkelijk de bal verliezen. En dan gaan we dat ook nog op plekken doen dat er een tegengoal uit kan komen. Uit simpele opbouwsituaties de bal weggeven, dat was ver onder de ondergrens. En dat moet er dus snel uit."

Alireza Jahanbakhsh maakte zijn officieuze debuut voor Feyenoord. Alireza Jahanbakhsh maakte zijn officieuze debuut voor Feyenoord. Foto: Pro Shots

'Genieten om jonge jongens zo brutaal te zien spelen'

Na rust bracht Slot tien nieuwe spelers binnen de lijnen, onder wie Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër, die overkwam van Brighton & Hove Albion, maakte zijn officieuze debuut voor Feyenoord.

Slot was blij dat Jahanbakhsh nu een helft heeft gespeeld. "Bovendien gaven we na rust weinig meer weg en zag ik nog wel een paar lichtpuntjes. Om die jonge jongens zo brutaal te zien spelen, dat was wel genieten."

Wel ging een van de andere invallers, de Israëlische keeper Ofir Marciano, vroeg in de tweede helft ernstig in de fout. Hij liet een voorzet glippen, waarna Georgios Koutsias voor de 1-2 zorgde.

Feyenoord bereidde zich tegen PAOK voor op de return tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League. Die staat komende donderdag op het programma.