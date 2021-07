Club Brugge heeft in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League op de valreep een punt gepakt. De regerend landskampioen speelde zondag mede dankzij een doelpunt van Bas Dost en een assist van Noa Lang op eigen veld met 2-2 gelijk tegen KAS Eupen. In Rusland scoorde Tonny Vilhena tweemaal voor FC Krasnodar.

Dost bracht Club Brugge tien minuten na rust uit een strafschop op voorsprong in het Jan Breydelstadion. De thuisploeg kon maar kort van die voorsprong genieten, want vijf minuten later zorgde Edo Kayembe voor de gelijkmaker.

Een klein kwartier voor tijd kwam Eupen verrassend op voorsprong via Julien Ngoy. Club Brugge, waarbij Dost, Lang en Ruud Vormer een basisplaats hadden, leek op een nederlaag af te stevenen, maar in de dertiende minuut van de blessuretijd redde Charles De Ketelaere op aangeven van Lang een punt voor zijn ploeg.

Vorige week zaterdag won Club Brugge wel de Belgische supercup. De ploeg van coach Philippe Clement was mede dankzij een doelpunt van Lang in eigen huis met 3-2 te sterk voor het KRC Genk van coach John van den Brom.

Van den Brom en Genk begonnen de competitie afgelopen vrijdag met een gelijkspel. De Nederlandse coach redde met zijn ploeg op de valreep een punt bij Standard Luik (1-1). Later op de dag komt Anderlecht nog in actie in de Jupiler Pro League. De Brusselse formatie speelt om 18.30 uur thuis tegen promovendus Union Saint-Gilloise.

Vilhena scoort tweemaal bij competitiestart Krasnodar

In Rusland beleefde Vilhena een uitstekende competitiestart bij FC Krasnodar. De Nederlandse middenvelder leidde zijn ploeg met twee treffers naar een 0-3-zege op FC Ural.

Vilhena opende na iets meer dan een uur de score en vond vijf minuten voor tijd opnieuw het doel. In de vijfde minuut van de blessuretijd zorgde Jhon Córdoba voor de derde treffer.

Quincy Promes begon zaterdag met Spartak Moskou aan het nieuwe seizoen in Rusland. De Oranje-international verloor met zijn ploeg op bezoek bij Rubin Kazan: 1-0.