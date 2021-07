Feyenoord heeft in de aanloop naar de return tegen FC Drita in de voorronde van de Conference League een oefennederlaag geleden. In de eerste wedstrijd van Alireza Jahanbakhsh sinds zijn komst naar Rotterdam was PAOK zondag met 2-1 te sterk.

Feyenoord speelde donderdag in Kosovo teleurstellend met 0-0 gelijk tegen FC Drita. De van het Engelse Brighton & Hove Albion overgekomen Jahanbakhsh ontbrak toen omdat hij nog niet wedstrijdfit is.

Die eerste minuten kwamen er zondag in de tweede helft tegen PAOK alsnog, toen hij direct na rust Bryan Linssen mocht vervangen. De Iraniër kon niet voorkomen dat Feyenoord in De Kuip na een 1-1-ruststand met 2-1 verloor.

Aanvoerder Leroy Fer ontbrak bij Feyenoord. Hij kreeg rust van trainer Arne Slot. Verdediger Gernot Trauner bekeek het duel eveneens vanaf de tribune. De transfer van de Oostenrijkse verdediger van LASK is zo goed als rond.

Voor gebruikers van de app: Klik op de tweet om de video te bekijken.

Feyenoord verliest na fout nieuwe doelman

Feyenoord was tegen de Grieken al na zes minuten op voorsprong gekomen via Wouter Burger, die de bal nogal gelukkig op zijn hoofd kreeg. Amper tien minuten later maakte Christos Tzolis uit een strafschop gelijk.

Na rust bracht trainer Arne Slot tien nieuwe speler binnen de lijnen; alleen Burger mocht blijven staan. Een van die invallers, de Israëlische keeper Ofir Marciano, ging flink in de fout bij de 1-2 van Georgios Koutsias in de 52e minuut. Die schade kon Feyenoord niet meer repareren. De scheidsrechter floot iets eerder af wegens het het naderende onweer in Rotterdam.

Feyenoord wacht donderdag de belangrijke opdracht om niet al vroegtijdig te stranden in Europa. Een thuiszege op FC Drita is nodig om de derde voorronde van de Conference League tegen het Zwitserse FC Luzern te bereiken.

AZ wint door fraaie hakbal Karlsson

AZ boekte wel een oefenzege op een Griekse tegenstander. Achter gesloten deuren in Zaanstad werd Panathinaikos met 3-0 verslagen.

Al na een klein kwartier opende Jesper Karlsson de score. De vleugelspeler scoorde op zijn 23e verjaardag met een prachtige hakbal, na een assist van Dani de Wit.

De 2-0 en 3-0 vielen pas in de slotminuten. Myron Boadu, die in de belangstelling zou staan van AS Monaco, scoorde na een combinatie met Vangelis Pavlidis, Tijjani Reijnders scoorde van afstand.