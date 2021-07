Het is nog onduidelijk of Mohamed Ihattaren deel uitmaakt van de selectie van PSV voor de return van woensdag tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. De middenvelder ontbrak zondag op de training omdat hij ziek is, zo bevestigt een woordvoerder van de club.

PSV won afgelopen woensdag de thuiswedstrijd tegen Galatasaray met 5-1. Ihattaren bleef toen op de reservebank zitten. De negentienjarige middenvelder heeft nog een contract voor één seizoen bij de Eindhovense club.

Ihattaren kwam vorig seizoen geregeld in botsing met Roger Schmidt. De Duitse trainer verwachtte onder meer een betere instelling van de Utrechter. Ihattaren was vorig seizoen ook een paar keer ziek.

In februari bleef hij thuis toen PSV naar Griekenland ging voor de ontmoeting met Olympiacos in de Europa League. Drie maanden later miste hij de uitwedstrijd tegen Willem II ook wegens ziekte. Als PSV nog geld aan Ihattaren wil verdienen, ligt het voor de hand dat de Eindhovenaren hem deze transferperiode nog proberen te verkopen.

Mocht het PSV lukken om Galatasaray uit te schakelen, dan wacht in de derde voorronde een tweestrijd met het Schotse Celtic of het Deense Midtjylland.