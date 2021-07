Donyell Malen verkast definitief van PSV naar Borussia Dortmund, zo hebben beide clubs dinsdagavond bevestigd. De aanvaller tekent voor vijf jaar en levert de Eindhovenaren naar verluidt een kleine 30 miljoen euro op.

Het was al langer duidelijk dat de 22-jarige Malen zijn laatste wedstrijd voor PSV al had gespeeld. Trainer Roger Schmidt zei vorige maand bij de eerste training van de Eindhovenaren dat hij geen rekening meer hield met het aanblijven van de Oranje-international.

Malen, die vorige week ook niet tot de wedstrijdselectie van PSV voor het gewonnen Champions League-duel met Galatasaray (5-1), trainde dinsdag bovendien al twee keer mee met Dortmund.

In 2017 maakte Malen voor een transfersom van 600.000 euro de overstap van de jeugdopleiding van Arsenal naar PSV. Hij groeide uit tot een steunpilaar in Eindhoven en kwam in 116 officiële wedstrijden tot 55 doelpunten en 24 assists. Hij won in 2018 de landstitel met PSV, wat zijn enige prijs in Brabantse dienst is.

Bij Dortmund komt Malen in de voorhoede mogelijk samen te spelen met Erling Haaland, die momenteel wordt beschouwd als een van de beste spitsen ter wereld. De Noor scoorde vorig seizoen liefst 27 keer in de Bundesliga.

Donyell Malen groeide in vier jaar uit tot steunpilaar bij PSV. Foto: Pro Shots

Malen een van de duurste PSV-verkopen

In zijn tijd bij PSV werd Malen ook international van het Nederlands elftal. Na zijn debuut in september 2019 (tegen Duitsland) speelde hij nog eens twaalf interlands in Oranje, waaronder vier op het EK van deze zomer.

Na twee achtereenvolgende reservebeurten op het Europese toernooi werd hij basisspeler onder toenmalig bondscoach Frank de Boer, maar hij kon de vroegtijdige uitschakeling in de achtste finales tegen Tsjechië niet voorkomen. Met twee assists was hij wel van waarde voor Oranje.

Met een transfersom van bijna 30 miljoen euro is Malen een van de duurst verkochte spelers van PSV aller tijden. Alleen Hirving Lozano (35 miljoen euro), Memphis Depay (34 miljoen euro) en Steven Bergwijn (30 miljoen euro) werden voor meer geld verkocht dan Malen.

"We hebben zijn ontwikkeling de afgelopen jaren met veel genoegen van dichtbij kunnen volgen en zien deze transfer wederom als een bevestiging van de koers die wij als club varen", zegt directeur voetbalzaken John de Jong. "Donyell maakt een mooie en grote stap in zijn carrière. Daar zijn we ontzettend trots op."