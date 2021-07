Mexico heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de halve finales van de Gold Cup bereikt. De ploeg van Edson Álvarez en Érick Gutiérrez was met 3-0 te sterk voor Honduras.

De eindstand was bij rust al bereikt door Mexico. Rogelio Funes Mori kopte in de 26e minuut de openingstreffer binnen, waarna Jonathan Dos Santos er vijf minuten later 2-0 van maakte door vanaf de rand van het strafschopgebied fraai raak te volleren.

In de 38e minuut was de wedstrijd beslist door een kopbal van Orbelín Pineda. Honduras was na rust niet meer in staat om een comeback te bewerkstelligen in het State Farm Stadium in het Amerikaanse Glendale.

Ajax-middenvelder Álvarez had - net als oud-Eredivisie-spelers Héctor Moreno en Jesús Corona - een basisplaats bij Mexico en werd in de 81e minuut naar de kant gehaald. PSV-middenvelder Gutiérrez mocht in de 73e minuut als invaller zijn opwachting maken.

Ook Qatar voegde zich bij de laatste vier. Het land uit het Midden-Oosten, dat op uitnodiging meedoet aan het toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, was met 3-2 te sterk voor El Salvador.

De andere halve finales van de Gold Cup gaan tussen Costa Rica en Canada en de Verenigde Staten en Jamaica. Die wedstrijden worden in de nacht van zondag op maandag gespeeld in Arlington. Mexico treft Costa Rica of Canada voor een plek in de finale en Qatar neemt het in de halve eindstrijd op tegen de VS of Jamaica.