Memphis Depay is Antoine Griezmann zeer dankbaar voor het geven van de bal om een strafschop te nemen in de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd van FC Barcelona tegen Girona. De Oranje-international benutte de penalty en luisterde zijn officieuze debuut voor de Catalaanse topclub zo op met een doelpunt.

"Het is echt een geweldig gebaar van Antoine", zei Memphis na afloop van de wedstrijd over de actie van Griezmann. "Hij gaf me de bal om de strafschop te nemen. Hij heeft een geweldige mentaliteit en is echt een geweldige speler. Dat geeft me vertrouwen voor de rest van het seizoen."

Memphis kwam enkele minuten voor rust in het veld voor de geblesseerd geraakte Rey Manaj en benutte in de slotfase een strafschop door de bal overtuigend in de bovenhoek te schieten. Hij bepaalde daarmee de eindstand, nadat Gerard Piqué (strafschop) en Manaj de Catalanen voor rust op 2-0 hadden gebracht en Samuel Sáiz (strafschop) iets terug had gedaan namens Girona.

De 27-jarige Memphis, die deze zomer transfervrij overkwam van Olympique Lyon, genoot van zijn debuut bij 'Barça'. "Dit is geweldig. Ik ben erg blij om in dit shirt te mogen spelen en mijn eerste minuten te maken", liet de aanvaller weten. "Ik heb ervan genoten. De fans waren enthousiast en energiek en ik vond het leuk om ze in het stadion te zien."

Barcelona oefende tegen Girona in het Estadi Johan Cruyff, maar Memphis kan niet wachten om in Camp Nou te mogen spelen. "Dat we hier starten is prima, maar ik weet zeker dat het fantastisch zal zijn in Camp Nou. Ik probeer mijn energie over te brengen op het team. Ik wil voor creativiteit zorgen, probeer vaak tussen de linies te spelen en wil voor veel doelpunten en assists zorgen."

Memphis Depay viert zijn eerste doelpunt voor FC Barcelona. Foto: AFP

Koeman tevreden over optreden Memphis

Trainer Ronald Koeman was tevreden over het spel van Memphis bij diens debuut. "Hij speelde iets langer dan gepland, maar hij is een speler met veel kwaliteit die dat kan. Hij heeft dat ook in delen van de wedstrijd laten zien. Dat is belangrijk, want in de posities voorin is het belangrijk om concurrentie te hebben."

Koeman miste tegen Girona nog een aantal internationals en liet onder anderen Frenkie de Jong, die net als Memphis met het Nederlands elftal actief was op het EK, pas in de tweede helft invallen. Gezien de fase waarin zijn ploeg momenteel verkeert, keek de Nederlandse coach met een goed gevoel terug op de oefenwedstrijd.

"Het ritme was al goed en Girona is een sterke tegenstander", aldus Koeman. "De internationals zullen beetje bij beetje meer minuten krijgen, zeker als we dichter bij de competitiestart komen."

Volgende week zaterdag speelt Barcelona zijn volgende oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart. De competitie begint voor de ploeg van Koeman op 15 augustus met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad.