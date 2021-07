Nicolai Jørgensen vindt het jammer dat hij vertrekt bij Feyenoord. Tegelijkertijd kijkt de Deense spits na vijf jaar uit naar een nieuwe uitdaging, die hij heeft gevonden bij het Turkse Kasimpasa.

Jørgensen leek al lange tijd op weg naar de uitgang bij Feyenoord. Hij kwam niet meer in de plannen voor van de nieuwe trainer Arne Slot, die hem in de voorbereiding op komend seizoen apart liet trainen. Feyenoord gunde hem daarom een transfervrij vertrek, ondanks een nog doorlopend contract tot medio 2022.

"Ik ben hier erg gelukkig geweest. Ik had nooit verwacht dat ik zulke successen zou behalen bij een club. Het gaat niet alleen om voetbal, ik voel me onderdeel van Feyenoord", zegt Jørgensen zaterdag in een afscheidsinterview met Feyenoord TV.

"Als mensen me tegenkomen, behandelen ze me alsof ik hier ben geboren. Iedereen kent me. Iedereen is altijd vriendelijk en mensen begrijpen dat het niet altijd supergoed is gegaan. Zij leefden mee met mijn frustratie."

'Het zal vreemd worden'

Jørgensen kwam in 2016 over van het Deense FC Kopenhagen. Hij beleefde magere laatste jaren met veel blessureleed, maar hij begon imponerend aan zijn avontuur bij Feyenoord. Mede dankzij zijn doelpuntenproductie behaalden de Rotterdammers in 2017 de eerste landstitel in achttien jaar en wonnen ze in 2018 de KNVB-beker.

"De eerste twee jaar waren erg bijzonder op het gebied van prijzen. We werden kampioen, dat was geweldig. Het moment op de Coolsingel met alle fans zal me altijd bijblijven. Ik genoot met mijn familie en zag wat het betekende voor de mensen en de hele stad. Mensen huilden van geluk."

"Ik denk dat zelfs mijn vader Feyenoord net zo gaat missen als ik. Het afscheid valt me zwaar en het zal vreemd worden. Gelukkig kan ik altijd langskomen om een wedstrijd te bekijken. Mijn zoon Vincent is hier geboren, dan moet ik hem wel meenemen naar wedstrijden van Feyenoord als hij oud genoeg is."