Memphis Depay heeft zaterdag een mooi officieus debuut beleefd bij FC Barcelona. De aanvaller, die deze zomer overkwam van Olympique Lyon, was meteen trefzeker in de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Girona.

Memphis kwam halverwege als invaller in het veld en benutte in de 84e minuut een strafschop door de bal overtuigend in de bovenhoek te schieten. Hij bepaalde daarmee de eindstand, nadat Gerard Pique (strafschop) en Rey Manaj Barcelona voor rust op 2-0 zetten en Samu Saiz (strafschop) iets terug deed namens Girona.

Afgelopen donderdag werd Memphis gepresenteerd bij Barcelona, nadat de Catalanen eind vorige maand al de transfer hadden afgerond. Memphis maakte transfervij de overstap van Lyon, waar hij over een aflopend contract beschikte en die niet wilde verlengen.

Barcelona-trainer Ronald Koeman gaf Frenkie de Jong, die net als Memphis met het Nederlands elftal actief was op het EK, een half uur speeltijd tegen Girona. Oud-Ajacied Sergino Dest had een basisplaats en werd na een uur gewisseld.

'Barça' miste nog heel wat internationals, onder wie Lionel Messi, wiens toekomst nog niet helemaal zeker is omdat hij op dit moment geen contract heeft. Ook aanwinst Sergio Aguero, die transfervrij overkwam van Manchester City, was nog niet van de partij.

Het was voor Barcelona de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op komend seizoen. De ploeg van Koeman was woensdag met 4-0 te sterk voor Gimnastic. Barcelona oefent in de komende weken nog tegen onder meer Juventus en opent op 15 augustus La Liga met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad.