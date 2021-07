Ajax heeft zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld in de oefenwedstrijd op bezoek bij Bayern München. Aankoop Steven Berghuis, die deze maand werd overgenomen van Feyenoord, maakte als invaller zijn officieuze debuut voor de Amsterdammers.

Ajax begon sterk aan het duel in de Allianz Arena en kwam in de tiende minuut op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Zakaria Labyad. De middenvelder kon simpel binnen tikken, nadat een verdediger van Bayern de bal voor de voeten van Sebastien Haller had weggetikt.

Daarna liet Ajax een aantal grote kansen liggen op de 0-2, waarna Bayern na een half uur het initiatief overnam en in de veertigste minuut de stand in evenwicht bracht dankzij een treffer van Eric Maxim Choupo-Moting. De spits profiteerde van matig verdedigingswerk van Jurriën Timber.

De schade had halverwege nog erger moeten zijn voor Ajax. Joshua Zirkzee kon de bal vlak na de 1-1 zo in het lege doel schuiven, nadat hij doelman Remco Pasveer had gepasseerd, maar hij treuzelde veel te lang, waardoor Perr Schuurs nog op de doellijn kon ingrijpen met een sliding.

De openingsfase van de tweede helft was zeer levendig. Bayern nam in de 48e minuut de leiding door een kopbal van Tanguy Nianzou, maar Ajax forceerde twee minuten later alweer de 2-2 door een fraai afstandsschot van Victor Jensen. Daar bleef het bij, ondanks een aantal goede mogelijkheden voor beide ploegen.

Voor de app-gebruikers: tik op de tweet om de bizarre misser van Joshua Zirkzee namens Bayern München tegen Ajax te bekijken.

Berghuis dicht bij de 2-3

Berghuis betrad halverwege de tweede helft het veld. De aanvaller was nog heel dicht bij de 2-3, maar zijn schot ontbeerde kracht. Hij traint sinds deze week mee met Ajax, dat hem voor enkele miljoenen euro's overnam van aartsrivaal Feyenoord.

Timber en Daley Blind (als invaller) maakten hun rentree. Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen kregen geen speeltijd tegen Bayern. Ajax miste onder anderen Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Edson Alvarez, Sean Klaiber en Mohammed Kudus.

Bayern, dat vorige week verloor van 1. FC Köln, moest het tegen Ajax stellen zonder behoorlijk wat internationals. Zo waren onder anderen Robert Lewandowski, Leroy Sané, Serge Gnabry, Joshua Kimmich en Manuel Neuer er niet bij. Bayern paste na ruim een uur liefst tien wissels toe.

Ajax is nog ongeslagen in deze voorbereiding. Het team van trainer Erik ten Hag oefent de komende weken nog tegen RB Leipzig en Leeds United, waarna op 7 of 8 augustus met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV de eerste officiële wedstrijd op het programma staat.