Nicolai Jørgensen gaat Feyenoord na vijf jaar verlaten. De Rotterdammers hebben de overbodige spits transfervrij laten vertrekken naar Kasimpasa, zo heeft de club uit de Turkse Süper Lig zaterdag bevestigd.

De dertigjarige Jørgensen maakte de afgelopen weken al geen deel meer uit van de plannen van de nieuwe Feyenoord-trainer Arne Slot. De coach had de Deen in een persoonlijk gesprek laten weten dat hij alleen nog met spelers wilde werken die ook in de toekomst bij de club onder contract staan.

Hoewel Jørgensen nog een doorlopend contract tot medio 2022 had, laat Feyenoord hem transfervrij naar Turkije vertrekken, waardoor er salaris vrijkomt. Hij tekende voor drie jaar bij Kasimpasa.

Jørgensen stapte in 2016 voor 3,5 miljoen euro over van het Deense FC Kopenhagen naar Feyenoord en kende een uitstekend debuutjaar in Rotterdam. Met 21 doelpunten werd hij topscorer van de Eredivisie en had hij een groot aandeel in de eerste landstitel van Feyenoord in achttien jaar.

Sindsdien haalde Jørgensen mede door blessureleed nooit meer zijn oude niveau. Feyenoord kon hem in januari 2018 nog wel voor 18 miljoen euro verkopen aan Newcastle United, maar de Rotterdammers sloegen het bod van de Premier League-club af. In het afgelopen seizoen was hij onder trainer Dick Advocaat voornamelijk bankzitter. In 151 officiële wedstrijden kwam hij tot 58 goals en 23 assists.

Nicolai Jørgensen speelde op 23 mei in de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen FC Utrecht zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord. Foto: Pro Shots

Jørgensen had op meer krediet gerekend bij Feyenoord

Jørgensen liet onlangs in gesprek met het Deense BT weten dat hij op meer krediet had gerekend. "Ik heb een beetje moeite met het beeld dat van mij wordt geschetst. Het is duidelijk dat ik een van de beter betaalde spelers bij Feyenoord ben, maar je kunt het ook omdraaien en zeggen dat ze acht keer de kans hebben gehad mij te verkopen aan een club waar ik meer had kunnen verdienen dan ik nu verdien."

"Dus vanuit mijn oogpunt heb ik wel reden om boos te zijn. Ik vind het niet eerlijk dat er wordt gesproken over een vertrek en over het geld. Want als je het zo bekijkt, ben ik juist degene die heeft moeten inleveren. Maar ik ben heel erg blij om bij Feyenoord te zijn. Ik denk dat ik mijn tijd hier voor geen goud had willen missen."

Jørgensen is alweer de dertiende speler die bij Feyenoord vertrekt. Steven Berghuis (Ajax), George Johnston (Bolton Wanderers), Bart Nieuwkoop (Union SG), Nick Marsman (Inter Miami), Uros Spajic (FC Krasnodar, einde huur), Lucas Pratto (River Plate, einde huur), Luciano Narsingh (n.n.b.), Sven van Beek (sc Heerenveen), Ramón ten Hove (n.n.b.), Eric Botteghin (n.n.b.), Jordy Wehrmann (FC Luzern) en Liam Kelly (n.n.b) gingen hem voor.