FC Emmen-middenvelder Sergio Peña heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de schrik van zijn leven gekregen. De 25-jarige Peruaan werd in Lima in zijn geboorteland op brute wijze op straat beroofd, waarbij een pistool op zijn hoofd werd gericht.

Peña liep samen met zijn neef door de hoofdstad van Peru toen ze werden aangevallen. De daders ontfutselden hen een ketting, een horloge en drie telefoons. Peña en zijn neef bleven ongedeerd.

"Het gaat prima met ons, maar we waren wel erg bang. Helemaal nadat we een pistool op ons hoofd kregen gericht. Helaas gebeuren deze dingen nog steeds in ons land. Dat is erg frusterend", schrijft Peña op Instagram.

De kans is klein dat de daders kunnen worden opgepakt door de politie. In de straat waar Peña en zijn neef zich op het moment van de overval bevonden, werkten namelijk de beveiligingscamera's die daar hangen niet.

Peña onlangs actief op Copa America

Peña was net als zijn ploeggenoot Miguel Araujo bij FC Emmen begin deze maand met Peru actief op de Copa America, waarop het land vierde werd door een 2-3- nederlaag in de troostfinale tegen Colombia.

Eigenlijk waren Peña en Araujo, die sinds 2019 onder contract staan bij FC Emmen, al weer verwacht op het trainingsveld in Emmen, maar de club laat aan RTV Drenthe weten dat de formaliteiten om terug te reizen nog niet in orde waren.

Normaal gesproken vertrekken Peña en Araujo, die nog een eenjarige verbintenis hebben, deze zomer bij FC Emmen, omdat ze met hun salaris zwaar op de begroting drukken. De Drenten degradeerden vorig seizoen na drie jaar uit de Eredivisie.