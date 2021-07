RKC Waalwijk heeft Jens Odgaard zaterdag op huurbasis vastgelegd. De Deense aanvaller komt over van het Italiaanse Sassuolo, dat hem twee seizoenen geleden ook al verhuurde aan sc Heerenveen. Willem II voegde Ulrik Jenssen aan de selectie toe.

Bij Heerenveen kwam de 22-jarige Odgaard in 24 wedstrijd zeven keer tot scoren. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij het Zwitserse Lugano en na de winterstop bij Pescara, dat uitkomt in de Serie B.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de komst van Odgaard. "Jens is bekend met de Nederlandse competitie en zijn talent staat buiten kijf", aldus Van Mosselveld.

"We zijn blij dat Jens een goed gevoel heeft bij RKC Waalwijk en waar wij als club voor staan. De komst van Jens geeft onze technische staf tevens meer mogelijkheden voor het invullen van de aanvalslinie."

Na Iliass Bel Hassani (Ajman Club), Joel Pereira (clubloos), Thierry Lutonda (Anderlecht), Alexander Büttner (clubloos), Issam El Maach (clubloos) en Michiel Kramer (ADO Den Haag) is Odgaard al de zevende nieuweling in Waalwijk.

Het Eredivisie-seizoen begint voor RKC op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen AZ.

Willem II versterkt zich met Ulrik Jenssen. Willem II versterkt zich met Ulrik Jenssen. Foto: Getty Images

Verdediger Jenssen transfervrij naar Willem II

Willem II heeft zich zaterdag versterkt met Jenssen. De 25-jarige verdediger komt transfervrij over van FC Nordsjaelland en tekent voor drie jaar bij de club uit Tilburg.

"Ik heb goede zaken gehoord over het voetbal in Nederland en de club Willem II. Ik houd van het voetbal dat Willem II nastreeft. Na vier jaar in Denemarken voelt dit als het perfecte moment voor de volgende stap in mijn carrière", aldus Jenssen op de site van Willem II.

Jenssen is voor Willem II de vierde versterking van deze zomer. Eerder kwamen Emil Bergström (FC Utrecht, huur), Max Svensson (Helsingborgs IF) en Nikos Michelis (AC Milan, huur) al naar Brabant.

Willem II begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op 15 augustus met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.