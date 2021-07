Ole Gunnar Solskjaer heeft zaterdag zijn contract bij Manchester United verlengd. De Noorse manager tekende een verbintenis die hem tot medio 2024 op Old Trafford houdt.

De 48-jarige Solskjaer is sinds maart 2019 in dienst bij United, nadat hij vanaf december 2018 al interim-manager was bij de club waar hij als speler jaren succesvol was. Zijn vorig contract liep nog één seizoen door.

"Iedereen weet wat ik voor deze club voel. Ik ben dan ook verheugd dat ik een nieuw contract heb getekend", zegt Solskjaer op de site van zijn werkgever. "Het is een bijzondere tijd voor United. We hebben een ploeg opgebouwd, die goed in balans is met zowel ervaren als jonge spelers."

"Ik werk met een geweldige staf samen en we zijn allemaal klaar om de volgende stap te zetten. Manchester United wil de grootste prijzen pakken die er te winnen zijn. Daar moeten we zowel op als buiten het veld naar streven."

Solskjaer wacht nog op eerste prijs als manager van United

Solskjaer, die van 1996 tot 2007 speler was van United en in 1999 de winnende goal maakte in de Champions League-finale tegen Bayern München, kwam eind 2018 over van het Noorse Molde FK als opvolger van de ontslagen José Mourinho.

Met 25 punten in zijn eerste negen duels begon Solskjaer veelbelovend bij United, maar hij kon zijn sterke start geen passend vervolg geven. Solskjaer, die de langstzittende manager op Old Trafford is sinds Sir Alex Ferguson, wacht nog altijd op zijn eerste prijs als manager van 'The Red Devils'.

Afgelopen seizoen eindigde Manchester United als tweede in de Premier League, achter Manchester City. United reikte ook tot de finale van de Europa League, waarin Villarreal na strafschoppen te sterk was.