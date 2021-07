Patrick van Aanholt vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Galatasaray. De Turkse club meldde in de nacht van vrijdag op zaterdag dat de onderhandelingen zijn gestart met de dertigjarige linksback.

Naar verluidt tekent de transfervrije Van Aanholt een contract tot medio 2024 in Istanboel. Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Crystal Palace was afgelopen.

Van Aanholt speelde sinds 2017 voor Crystal Palace, dat hem destijds voor 16,5 miljoen euro overnam van Sunderland. Hij speelde 126 wedstrijden voor 'The Eagles' en kwam dertien keer tot scoren.

Van Aanholt verruilde in 2007 de jeugdopleiding van PSV voor die van Chelsea. De Brabander brak nooit door bij de topclub uit Londen, die hem verhuurde aan Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en Vitesse.

Vorige maand was Van Aanholt met Oranje actie op het EK. De negentienvoudig international was basisspeler in het elftal van bondscoach Frank de Boer, dat in de achtste finales werd uitgeschakeld door Tsjechië.

Galatasaray eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Süper Lig. Woensdag was PSV in de tweede voorronde van de Champions League met 5-1 te sterk voor de Turkse club, waar ook Ryan Babel onder contract staat.