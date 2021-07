Virgil van Dijk moet nog even wachten om zijn rentree in een wedstrijd van Liverpool te maken. Trainer Jürgen Klopp liet vrijdag na een oefenduel met FSV Mainz 05 (1-0-zege) weten dat hij geen risico neemt met de Oranje-international.

De dertigjarige Van Dijk is momenteel met Liverpool op trainingskamp in Oostenrijk. De verdediger deed nog niet mee in enkele oefenwedstrijden van 'The Reds', maar traint wel weer mee na een zware kruisbandblessure, die hij vorig jaar oktober opliep.

Ook de confrontatie met Hertha BSC van donderdag komt voor Van Dijk te vroeg. Dat geldt ook voor Joe Gomez, die eveneens lang uit de roulatie was door een blessure.

Op de vraag of Klopp verwacht dat Van Dijk en Gomez tegen Hertha hun rentree kunnen maken, zei hij tegen Liverpool TV: "Dat zou me helaas verbazen. Het gaat goed met beiden. Ze doen aan alles mee: ze voetballen, we houden ze op de training aan de gang en doen de dingen die mogelijk zijn. Maar we moeten geduld hebben."

"We bereiden ons hier voor op een heel seizoen, niet op een oefenwedstrijd", vervolgde de Duitser. "Ik ga in een wedstrijd zoals deze geen risico's nemen. Er komen een hoop oefenwedstrijden aan, maar in de eerstvolgende zie ik die twee nog geen minuten maken."

Na de ontmoeting met Hertha speelt Liverpool pas op 8 augustus weer een oefenwedstrijd. De ploeg van Klopp komt dan in actie tegen Athletic Club. Een dag later treft Liverpool Osasuna, waarna op 14 augustus het nieuwe Premier League-seizoen begint met een uitwedstrijd tegen Norwich City.