John van den Brom heeft vrijdag met KRC Genk ternauwernood een nederlaag voorkomen bij de start van de Jupiler Pro League. De Nederlandse trainer speelde met zijn ploeg in de openingswedstrijd van de Belgische competitie met 1-1 gelijk bij Standard Luik.

Genk kwam in de 69e minuut op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Konstantinos Laifis. Daar leek het bij te blijven, maar in de 92e minuut bracht Genk de stand alsnog in evenwicht dankzij een treffer van Théo Bongonda.

Bij Genk viel Carel Eiting, die deze zomer overkwam van Ajax, pas twee minuten voor tijd in. Ook voormalig Eredivisie-spelers Mike Trésor Ndayishimiye (basis) en Cyriel Dessers (als invaller goed voor de assist bij de 1-1) maakten hun opwachting voor de bezoekers.

Van den Brom kreeg vorige week de eerste teleurstelling van dit seizoen te verwerken. Genk verloor toen in Brussel nipt met 3-2 van regerend landskampioen Club Brugge in de strijd om de Belgische Supercup.

Genk heeft dit seizoen zijn zinnen gezet op het doorbreken van de hegemonie van Club, die de laatste twee jaar de landstitel pakte. Genk eindigde vorig seizoen op basis van het onderlinge resultaat als tweede, maar won wel de Belgische beker.

Club begint de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen KAS Eupen. Bij de blauw-zwarten staan met Ruud Vormer, Noa Lang en Bas Dost drie Nederlandse spelers onder contract. Lang was vorige week uit een strafschop trefzeker tegen Genk.