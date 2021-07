Rusland heeft Valeri Karpin vrijdag aangesteld als bondscoach. De 52-jarige oud-international is de opvolger van Stanislav Cherchesov, die na het EK is ontslagen.

Karpin tekende een contract tot het einde van dit jaar. De voormalige middenvelder moet de Russen naar het WK van volgend jaar in Qatar zien te loodsen.

Karpin speelde 72 interlands voor Rusland. Hij is nu nog trainer van FC Rostov, dat de Russische competitie vrijdag opent tegen Dynamo Moskou. Als speler kwam hij uit voor onder meer Spartak Moskou, CSKA Moskou, Valencia, RC Celta en Real Sociedad. Als trainer had hij onder meer Spartak Moskou en Real Mallorca onder zijn hoede.

Het EK verliep teleurstellend voor Rusland, dat onder Cherchesov al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Van België (3-0) en Denemarken (4-1) werd verloren en van Finland (1-0) werd gewonnen.

In de WK-kwalificatie deelt Rusland na drie speelronden de eerste plek in groep H met Kroatië. Op 1 september staan die twee landen in Moskou tegenover elkaar in hun eerstvolgende wedstrijd.