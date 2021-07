Mauricio Pochettino heeft vrijdag zijn contract bij Paris Saint-Germain met een jaar verlengd. De 49-jarige Argentijn ligt nu tot medio 2023 vast bij de Franse grootmacht.

Pochettino volgde in januari de ontslagen Thomas Tuchel, die inmiddels de manager is van Chelsea en met de Engelsen de Champions League won, op bij PSG, waar hij tussen 2001 en 2003 als speler actief was. Hij was daarvoor succesvol de coach geweest van Tottenham Hotspur, Southampton en Espanyol.

Er volgde een wisselvallig eerste half jaar. Pochettino veroverde met PSG de Coupe de France en de Franse Supercup, maar werd in de Ligue 1 verrassend tweede achter kampioen Lille OSC en strandde in de fel begeerde Champions League in de halve finales tegen Manchester City.

"Ik ben echt heel blij, voor mezelf en ook voor mijn staf. Het is erg belangrijk voor ons om het vertrouwen van de club te voelen en we zullen ons uiterste best doen zodat de supporters trots zijn op Paris Saint-Germain", zegt Pochettino op de website van PSG.

"Daarom zullen we proberen om onze doelstellingen allemaal samen, als één team, te bereiken. Twintig jaar geleden was ik aanvoerder van deze club en vandaag ben ik de coach... Het is een droom die uitkomt."

PSG heeft zich deze zomer al flink versterkt. Pochettino mocht Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi en Gianluigi Donnarumma verwelkomen. Naast Wijnaldum speelt er met Xavi Simons nog een Nederlander bij PSG. Mitchel Bakker vertrok onlangs naar Bayer Leverkusen.