Feyenoord gaat zich zo goed als zeker versterken met Gernot Trauner. LASK bevestigt vrijdag dat de centrale verdediger naar de Rotterdammers vertrekt.

Het AD meldde eerder deze week al dat Feyenoord en LASK het eens zijn over de transfersom. De Oostenrijkse club meldt vrijdag op de website dat Trauner inderdaad naar Feyenoord vertrekt, maar dat hij nog wel medisch gekeurd moet worden.

De 29-jarige Trauner is de aanvoerder van LASK, waar hij in 2017 terugkeerde na een periode van vijf jaar bij SV Ried. De vijfvoudig international van Oostenrijk speelde 173 officiële wedstrijden voor LASK. Daarin was hij goed voor zeventien treffers en twaalf assists.

De komst van Trauner is een opsteker voor trainer Arne Slot, die deze zomer meerdere verdedigers zag vertrekken en hoopte op defensieve versterkingen. In de voorbereiding stond middenvelder Leroy Fer regelmatig centraal achterin, net als donderdagavond tegen FC Drita (0-0).

Na dat teleurstellende gelijkspel in de tweede voorronde van de Conference League sprak Slot al openlijk zijn zorgen uit over de kwaliteit van zijn selectie. "De selectie is nog niet op orde", zei de coach tegen ESPN.

Trauner wordt desondanks al de vijfde versterking van Feyenoord deze transferzomer. De vijftienvoudig kampioen haalde eerder verdediger Marcus Holmgren Pedersen, middenvelder Guus Til, doelman Ofir Marciano en aanvaller Alireza Jahanbakhsh naar De Kuip.