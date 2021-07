Na meer dan anderhalf jaar zijn er komend seizoen weer uitsupporters welkom bij voetbalwedstrijden in het Nederlandse betaalde voetbal. PSV mag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax zestienhonderd fans meenemen naar Amsterdam.

Het duel wordt, afhankelijk van het Europese programma van PSV, op zaterdag 7 of zondag 8 augustus gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

PSV staat met anderhalf been in de derde voorronde van de Champions League, die op 3 of 4 augustus en op 10 augustus wordt afgewerkt. De Eindhovenaren verdedigen woensdag in de return op bezoek bij Galatasaray een 5-1-voorsprong.

Vanwege de coronacrisis werden afgelopen seizoen de meeste wedstrijden in het profvoetbal zonder publiek gespeeld. Bij een klein aantal duels mocht in de stadions beperkt thuispubliek aanwezig zijn.

Ajax en PSV zijn de nummers één en twee van het vorige Eredivisie-seizoen. Doordat de Amsterdammers naast de landstitel ook nog de KNVB-beker veroverden, mag PSV het tegen Ajax opnemen om de Johan Cruijff Schaal.

In het weekend na de strijd om de Johan Cruijff Schaal gaat de Eredivisie van start. Ajax opent de competitie op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen promovendus NEC en PSV begint op dezelfde dag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.