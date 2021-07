Tottenham Hotspur heeft vrijdag het contract van Son Heung-min met vier jaar verlengd. De aanvaller ligt nu tot medio 2025 vast bij de Londenaren.

De 29-jarige Son is een van de sterspelers bij Tottenham. De Zuid-Koreaan kwam in 2015 over van Bayer Leverkusen en speelde sindsdien al 280 officiële wedstrijden voor de 'Spurs', waarin hij 107 keer scoorde en 64 assists leverde.

"Het was al een grote eer om hier zes jaar te spelen. De club heeft me ongelooflijk veel respect gegeven en daardoor voel ik me hier echt thuis. Ik hoefde dan ook geen moment na te denken over een nieuw contract", aldus Son.

In de afgelopen jaren wist Son met Tottenham Hotspur geen prijs te veroveren. Hij bereikte in het seizoen 2018/2019 met de Premier League-club wel de finale van de Champions League door Ajax uit te schakelen, maar in de eindstrijd bleek Liverpool te sterk. Afgelopen seizoen werd de League Cup-finale van Manchester City verloren.

Tottenham hoopt Kane ook te behouden

Behalve voor Bayer Leverkusen en Tottenham Hotspur speelde Son voor Hamburger SV (2010-2013), waar hij ook een deel van de jeugdopleiding doorliep. De aanvaller speelde tot dusver 91 interlands voor Zuid-Korea, waarin hij 27 keer scoorde.

Het is nog de vraag of Son komend seizoen weer met Harry Kane samenspeelt. De spits van Tottenham wordt in verband gebracht met een vertrek naar Manchester City, dat volgens Engelse media al een bod van 117 miljoen euro heeft uitgebracht.

Tottenham Hotspur begint het seizoen op 15 augustus met een thuiswedstrijd tegen Manchester City. De Portugees Nuno Espírito Santo staat komend seizoen voor de groep van Tottenham, dat in april zijn landgenoot José Mourinho ontsloeg.