Arne Slot baalt flink van het bloedeloze 0-0-gelijkspel met Feyenoord tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League. De trainer vindt dat vooral een gebrek aan kwaliteit in zijn ploeg ten grondslag ligt aan het tegenvallende spel.

"We hebben momenteel te weinig spelers die in de kleine ruimte iets kunnen klaarspelen. Dan zie je dat de selectie nog niet op orde is. We hebben gewoon te weinig creativiteit", concludeerde Slot voor de camera van ESPN.

Slot koos voor Naoufal Bannis in de spits en Luis Sinisterra en Bryan Linssen vanaf de zijkanten. "Linssen is geen rechtsbuiten. Maar als Berghuis vertrekt en je hebt geen vervanger, dan is hij de enige keus. Ik heb geen betere optie op de bank zitten."

Feyenoord kwam nog goed uit de startblokken in Kosovo, maar na de sterke openingsfase zakten de Rotterdammers ver weg. In de blessuretijd was invaller Francesco Antonucci nog wel dicht bij de 0-1, maar hij trof de paal.

Volgende week in De Kuip hoopt Slot dat aanwinst Alireza Jahanbakhsh wat minuten kan maken. Maar ook dan verwacht de trainer niet dat het een schiettent wordt.

"Natuurlijk hoop ik dat we dan meer kansen krijgen, maar dat zullen er ook geen tientallen worden. Als de tegenstander verdedigt met een laag blok, dan wordt het gewoon heel lastig. Of het moet ons lukken om snel te scoren."

Ook aanvoerder Leroy Fer vond dat Feyenoord tekortschoot. "We willen hier natuurlijk winnen. We hebben een aantal kansjes gecreëerd, maar het was niet goed genoeg gezien onze kwaliteiten", zei hij.

"We weten dat we beter kunnen, ook al hebben we niks weggegeven. Met onze kwaliteiten hadden we meer kunnen creëren. Zij waren met tien man aan het verdedigen en loerden met wat snelle spelers voorin op de counter, maar wij weten van onszelf dat we beter kunnen."

Feyenoord moet volgende week donderdag de return in De Kuip winnen, desnoods via verlenging en een eventuele strafschoppenreeks, om de volgende ronde van de Conference League te bereiken. Daarin is het Zwitserse FC Luzern de tegenstander.