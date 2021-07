Feyenoord is donderdag niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen het Kosovaarse FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League. Bij het debuut van trainer Arne Slot wisten de povere Rotterdammers niet te scoren in Pristina.

Feyenoord domineerde wel de wedstrijd in het Fadil Vokrri Stadium en kreeg enkele kansen op de openingstreffer, maar zonder de aan Ajax verkochte Steven Berghuis miste de ploeg van Slot een hoop slagkracht voorin. In de slotminuut van de blessuretijd trof invaller Francesco Antonucci nog wel de paal, maar het bleef bij 0-0.

Door het gelijkspel moet Feyenoord nog aan de bak om de volgende voorronde van de Conference League te bereiken. De Rotterdammers moeten dan volgende week donderdag de return in De Kuip winnen, desnoods via verlenging en een eventuele strafschoppenreeks. Mocht de volgende ronde bereikt worden, dan is daarin FC Luzern de opponent.

Voor Slot was het duel in Pristina zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Feyenoord. De 42-jarige coach tekende al in december vorig jaar een tweejarig contract, maar is pas sinds deze zomer werkzaam in De Kuip. Vanwege zijn aanstaande overstap naar de concurrent uit Rotterdam werd hij door zijn toenmalige club AZ ontslagen.

Onder Slots voorganger Dick Advocaat won Feyenoord afgelopen seizoen de play-offs om Europees voetbal, waarmee een ticket voor de voorronde van de nieuw opgerichte Conference League werd bemachtigd. De Conference League is na de Champions League en Europa League het derde Europese toernooi. Vitesse, dat vorig seizoen als vierde in de Eredivisie eindigde, stroomt in de derde voorronde in.

Feyenoord wist de muur van FC Drita niet te slechten. Feyenoord wist de muur van FC Drita niet te slechten. Foto: ANP

Bannis en Til verprutsen kansen

Onder toeziend oog van 3.500 toeschouwers begon Feyenoord nog overtuigend aan het duel in de Kosovaarse hoofdstad Pristina, waar Feyenoord-fans niet welkom waren. Met Naoufal Bannis in de spits en aanvoerder Leroy Fer als centrale verdediger dicteerden de Rotterdammers vanaf de aftrap het spel tegen FC Drita, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de Kosovaarse competitie.

Na zeven minuten spelen kreeg Bannis, die in de punt van de aanval de voorkeur boven Robert Bozeník kreeg, een opgelegde kans op de openingstreffer. Van dichtbij stuitte de aanvaller op Faton Maloku, de doelman van FC Drita.

In het vervolg zakte het spel van Feyenoord naar een bedenkelijk niveau. Hoewel de Eredivisie-club veel balbezit had, kwam de ploeg van trainer Slot nauwelijks tot uitgespeelde kansen en was FC Drita in de tegenaanval zelfs nog een paar keer gevaarlijk, zonder tot echt grote kansen te komen.

Nadat een inzet van Tyrell Malacia werd gekeerd door Maloku, had nieuweling Guus Til in de zeventigste minuut wel de 0-1 op de schoen. De aanvallende middenvelder schoot echter van dichtbij naast. Vervolgens trof Antonucci met een volley in de blessuretijd de paal, waardoor Feyenoord voor een loodzwaar karwei staat in de return in Rotterdam.