Memphis Depay is donderdag groots gepresenteerd bij FC Barcelona. De Oranje-international, die eerder al voor twee jaar tekende bij de Spaanse grootmacht, zei dat hij al als klein kind droomde om in Camp Nou te spelen.

"Je moeder heeft me een geheim verteld", begon FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta aan de perspresentatie in Camp Nou. "Ze zei me dat toen je vijf jaar oud was, je opa je het shirt van FC Barcelona gaf en je vertelde dat je ooit voor FC Barcelona zou spelen. Hier ben je dan."

Memphis bevestigde de woorden van de Spaanse president. "Mijn opa is helaas al overleden, maar ik weet zeker dat hij trots zou zijn. Het is een eer om hier te zijn, een droom die uitkomt. FC Barcelona is een enorme club die een grote impact op mij als kind had. Nu, op 27-jarige leeftijd, realiseer ik deze droom. Ik wil heel graag in Camp Nou spelen."

Memphis komt transfervrij over van Olympique Lyon, waar hij zijn aflopende verbintenis weigerde te verlengen, en wordt in Barcelona herenigd met trainer Ronald Koeman, met wie hij jarenlang werkte bij het Nederlands elftal. Memphis zei eerder al dat de aanwezigheid van Koeman een rol heeft gespeeld in zijn keuze voor FC Barcelona.

'Droom om met Messi samen te spelen'

Memphis kijkt bovendien uit naar de waarschijnlijke samenwerking met Lionel Messi. Het contract van de Argentijnse superster in Camp Nou is op 1 juli afgelopen, maar voorzitter Laporta bevestigde tijdens de presentatie nogmaals dat de clubtopscorer aller tijden binnenkort zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis gaat zetten.

"Het is een droom om met Messi samen te spelen", aldus Memphis. "Ik heb veel wedstrijden van hem gezien: hij is een legende en de beste speler ter wereld. Ik wil heel graag met hem spelen. Ik ben fan van hem."

"Hij heeft zoveel kwaliteiten, we zouden allemaal willen doen wat hij kan. Ik heb gisteren een rondleiding door het museum gekregen en daar staan ook al zijn Ballon d'Ors (zes in totaal, red.). Binnenkort heeft hij er misschien nog een."