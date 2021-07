Vitesse heeft zich donderdag versterkt met Yann Gboho. De Fransman wordt voor één seizoen gehuurd van Stade Rennes en is de opvolger van Oussama Tannane, die hoogstwaarschijnlijk vertrekt uit Arnhem. PEC Zwolle haalde op zijn beurt Gervane Kastaneer terug naar de Eredivisie.

De twintigjarige Gboho speelde 32 wedstrijden in de hoofdmacht van Stade Rennes, dat afgelopen seizoen op een knappe zesde plaats eindigde in de Ligue 1. De aanvallende middenvelder was echter voornamelijk bankzitter.

Met de komst van Gboho speelt Vitesse in op het waarschijnlijke vertrek van smaakmaker Oussama Tannane. De aanvallende middenvelder, die vorig seizoen zeven keer scoorde en negen assist gaf in de Eredivisie, heeft een transferverzoek ingediend bij de Arnhemse clubleiding, maar heeft tot dusver nog geen nieuwe club gevonden.

"Yann is een aanvallende middenvelder, die over de creativiteit beschikt om een goede eindpass te verzorgen en ook de stootkracht heeft om zelf gevaarlijk te worden in het zestienmetergebied", aldus technisch directeur Johannes Spors. "Hij is een dynamische en creatieve speler, met snelheid en een goede individuele actie. Deze wapens maken hem een sterke nummer tien, maar hij komt ook tot zijn recht op meerdere posities in de aanval."

Gboho, die werd gepresenteerd in het stadtheater Musis Arnhem, is alweer de zevende versterking voor Vitesse, dat over twee weken in actie komt in de derde voorronde van de Conference League. Eerder legde de club uit Arnhem, die vorig jaar als vierde eindigde, Daan Reiziger (Ajax), Toni Domgjoni (FC Zürich), Julian Von Moos (FC Basel, huur), Romaric Yapi (Brighton & Hove Albion), Nikolai Baden Frederiksen (Juventus) en Markus Schubert (Schalke 04) vast.

Gervane Kastaneer in het shirt van Curaçao. Gervane Kastaneer in het shirt van Curaçao. Foto: Getty Images

PEC haalt Kastaneer terug naar Eredivisie

PEC Zwolle liet op zijn beurt Kastaneer terugkeren naar de Eredivisie. De aanvaller zat zonder club doordat Coventry City, uitkomend in de Engelse Championship, zijn aflopende verbintenis niet verlengde.

De 25-jarige Kastaneer speelde van 2013 tot 2016 voor ADO Den Haag, waarna hij naar het Duitse 1.FC Kaiserslautern vertrok. Zijn Duitse avontuur bleef beperkt tot één seizoen. Na een jaar bij NAC Breda streek hij in 2019 neer bij Coventry City, maar ook in Engeland kwam hij nauwelijks aan spelen toe. In het afgelopen half jaar kwam hij op huurbasis uit voor het Schotse Heart of Midlothian.

"Met Gervane voegen we een aanvaller toe die op alle drie de posities voorin uit de voeten kan", aldus Mike Willems, technisch directeur van PEC Zwolle. "Hij is fysiek sterk en heeft een constante drang naar voren. Daarmee past hij uitstekend in het voetbal dat wij komend seizoen willen spelen."

Kastaneer, die vijf interlands voor Curaçao achter zijn naam heeft staan, is na Kostas Lamprou (RKC Waalwijk), Jasper Schendelaar (AZ), Siemen Voet (Club Brugge), Mees de Wit (Sporting CP) de vijfde versterking voor PEC Zwolle.