Christian Eriksen mag niet met een inwendige defibrillator spelen in de Serie A, zo heeft een arts van de Italiaanse voetbalbond donderdag gezegd. De Deen van Internazionale kreeg tijdens het EK een hartstilstand, waarop een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) werd aangebracht.

De regels schrijven echter voor dat spelers niet met een ICD-kastje mogen spelen in de Serie A, aldus Francesco Braconaro, lid van het technisch wetenschappelijk comité van de Italiaanse voetbalbond FIGC.

"Christian Eriksen kan niet volledig goedgekeurd worden om in Italië te spelen", aldus Braconaro donderdag tegen het Italiaanse radiostation Radio Kiss Kiss. "Als de speler de defibrillator laat verwijderen en via een specialist bewijst dat hij lichamelijk weer in orde is, kan hij weer voor Inter spelen."

De 29-jarige Eriksen werd op 12 juni getroffen door een hartstilstand tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland in Kopenhagen. Hij werd op het veld gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Enkele dagen later liet hij weten dat het goed met hem gaat.

In Italië zijn de regels voor spelers met een ICD-kastje strenger dan in bijvoorbeeld Nederland. Zo mag Daley Blind, die vorige zomer werd getroffen door hartproblemen, gewoon in actie komen in de Eredivisie.

Eriksen speelt sinds januari vorig jaar voor Internazionale, dat hem voor 27 miljoen euro overnam van Tottenham Hotspur. Na een stroeve start had de spelmaker afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de eerste landstitel sinds 2010 voor de club uit Milaan. Het is nog niet duidelijk wat Internazionale gaat doen met Eriksen. Bij zijn aanstelling zei de nieuwe trainer Simone Inzaghi dat hij welkom is.