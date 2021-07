Feyenoord treedt donderdag met Naoufal Bannis in de spits en Leroy Fer als verdediger aan tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League. Bannis krijgt in de punt van de aanval de voorkeur boven Robert Bozeník.

De negentienjarige Bannis moest in de laatste twee oefenduels met Werder Bremen en Young Boys zijn Slowaakse concurrent in de spits nog voor zich dulden. Bannis wist in de oefencampagne vier keer te scoren, terwijl Bozeník nog droogstaat.

Bannis wordt in Kosovo geflankeerd door de net op tijd herstelde Luis Sinisterra en Bryan Linssen. Aanwinst Alireza Jahanbakhsh is nog niet speelgerechtigd en Nicolai Jørgensen is onderweg naar Kasimpasa.

Fer, die volgens verschillende media ook in de belangstelling van de Turkse club staat, vormt met Marcos Senesi het hart van de verdediging. De 31-jarige Zuid-Hollander is van oorsprong een middenvelder, maar bij gebrek aan een goede centrale verdediger heeft trainer Slot hem een linie naar achteren gehaald. Verder zijn Marcus Pedersen en Tyrell Malacia de backs en is Justin Bijlow de doelman.

Arne Slot begint tegen FC Drita aan zijn eerste officiële wedstrijd als Feyenoord-trainer. Arne Slot begint tegen FC Drita aan zijn eerste officiële wedstrijd als Feyenoord-trainer. Foto: ANP

Slot kan jongste Feyenoord-debutant ooit inzetten

Slot beschikt in zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Feyenoord over Antoni Milambo (16 jaar en 110 dagen). De jongeling is mee naar Kosovo en kan de jongste debutant ooit worden in de clubgeschiedenis van Feyenoord.

Het huidige record staat op naam van Georginio Wijnaldum, die bij zijn debuut 16 jaar en 148 dagen was. Milambo moet hopen op een invalbeurt, want Slot geeft op het middenveld de voorkeur aan Jens Toornstra, Guus Til en Orkun Kökçü.

Feyenoord moet tegen FC Drita de eerste horde nemen op weg naar het hoofdtoernooi van de nieuwe Conference League. Bij een overwinning in het tweeluik met de Kosovaren moet de ploeg van Arne Slot nog twee ronden zien te overleven.

FC Drita-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in het Fadil Vokrri Stadium in Pristina en staat onder leiding van de Finse scheidsrechter Antti Munukka. Volgende week is de return in Rotterdam.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Fer, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökçü; Sinisterra, Bannis, Linssen.

Opstelling FC Drita: Maloku; Limani, Jamal, Cuculi, Blakçori; Vuçaj, Jashari, Fazliu; Ajzeraj, Simonovski, Muja.