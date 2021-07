Georginio Wijnaldum is donderdag gepresenteerd bij zijn nieuwe club Paris Saint-Germain. De dertigjarige middenvelder komt transfervrij over van Liverpool en kan niet wachten om voor zijn nieuwe werkgever aan de slag te gaan.

"Veel verschillende clubs hebben contact met me opgenomen toen mijn contract afliep", aldus Wijnaldum, die eerder al onthulde dat hij dicht bij een transfer naar FC Barcelona was, op de site van PSG.

"Toen PSG kwam, is het allemaal heel snel gegaan. Trainer Mauricio Pochettino had me destijds al benaderd om me te contracteren voor Tottenham, dus ik had al veel met hem gepraat. De hele club gaf me het gevoel dat ze me echt wilden hebben, dat speelde een grote rol in mijn beslissing."

Wijnaldum ondertekende bij Paris Saint-Germain een contract voor drie jaar tot medio 2024. Hij krijgt naar verluidt een jaarsalaris van 9,5 miljoen euro. Dat zou bijna het dubbele zijn van wat hij bij Barcelona, waar hij met trainer Ronald Koeman herenigd had kunnen worden, had kunnen verdienen.

'Aanvallende filosofie PSG past goed bij mij'

Wijnaldum hoopt bij Paris Saint-Germain net als bij Liverpool aanvallend voetbal te kunnen spelen. "Aanvallend voetbal is de filosofie die het beste bij mij past", vervolgde de aanvoerder van Oranje.

"Daarom past PSG ook goed bij mij. Ik heb de mentaliteit om het altijd beter te willen doen, om te leren van mijn teamgenoten en mijn coaches. Ik zal proberen deze mentaliteit in het team over te brengen. Het is een geweldige dag voor mij en voor mijn familie. We beginnen aan een nieuw avontuur."

Wijnaldum speelde sinds 2016 bij Liverpool, waar hij zeer succesvol was met onder meer de titel in de Premier League en de winst van de Champions League en het WK voor clubs. Daarvoor was hij actief bij Feyenoord, PSV en Newcastle United.