Louis van Gaal keert definitief terug als bondscoach van het Nederlands elftal. De geboren Amsterdammer heeft een contract tot en met het WK van 2022 getekend bij de KNVB.

De 69-jarige Van Gaal is de opvolger van Frank de Boer, die ruim een maand geleden opstapte na het teleurstellend verlopen EK. Oranje won alle drie de wedstrijden in de groepsfase, maar verloor in de achtste finales verrassend met 2-0 van Tsjechië.

"Het Nederlands voetbal is mij altijd aan het hart gegaan en het bondscoachschap is in mijn ogen een sleutelpositie voor het verder brengen van ons voetbal. Bovendien beschouw ik het als een eer het Nederlands elftal te coachen", zegt Van Gaal.

Danny Blind en Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser worden de assistenten van Van Gaal, terwijl Frans Hoek bij Oranje terugkeert als keeperstrainer. De 55-jarige Fraser zal zijn rol als assistent-trainer bij het Nederlands elftal combineren met het trainerschap bij Sparta.

Voor de KNVB was het van belang snel een opvolger van De Boer te vinden, want Oranje vervolgt in september de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van Van Gaal speelt aan het begin van die maand duels met Noorwegen, Montenegro en Turkije. Oranje staat op dit moment tweede in de poule en alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK.

Van Gaal gaat voor de derde keer als bondscoach van het Nederlands elftal aan de slag. Hij stond tussen 2000 en 2002 en van 2012 tot 2014 ook voor de groep, met wisselende resultaten. In zijn eerste periode kwalificeerde Oranje zich niet voor het WK van 2002, maar Van Gaal leidde de ploeg in 2014 naar de derde plek op het WK.

Van Gaal was sinds ontslag bij Manchester United met pensioen

Van Gaal wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse trainers aller tijden. De oud-speler van onder meer Sparta, Telstar en Royal Antwerp begon zijn trainerscarrière in 1991 bij Ajax, dat hij terugbracht naar de wereldtop. Tijdens zijn zesjarige verblijf wonnen de Amsterdammers de Champions League (1995), de wereldbeker voor clubteams (1995), de UEFA Cup (1992) en drie landstitels (1994, 1995 en 1996). In 1997 vertrok hij naar FC Barcelona.

Bij de Spaanse grootmacht kende Van Gaal een droomstart met twee landstitels op een rij en de Spaanse beker, maar in zijn derde seizoen kwam hij in conflict met de clubleiding en de pers. Na de verloren titelrace vertrok hij naar het Nederlands elftal, waarmee hij het WK van 2002 misliep.

Na een mislukte terugkeer bij FC Barcelona en een teleurstellend verblijf als technisch directeur bij Ajax werd Van Gaal in 2005 verrassend trainer van AZ, waarmee hij in 2009 voor de tweede keer in de clubhistorie landskampioen werd. Met die titel verdiende hij een transfer naar Bayern München.

Bij 'Der Rekordmeister' won Van Gaal in zijn debuutseizoen de Duitse landstitel en beker, maar greep hij in de finale tegen Internazionale naast de Champions League. Daarna ging het snel bergafwaarts met de Duitse club. In april 2011 werd Van Gaal ontslagen.

Ruim een jaar later keerde de Amsterdammer voor de eerste keer terug als bondscoach van Oranje, dat Bert van Marwijk had zien vertrekken na het dramatisch verlopen EK van 2012. Tegen alle verwachtingen in veroverde Van Gaal op het WK van 2014 brons met Oranje. Zijn daaropvolgende verblijf bij Manchester United liep uit op een sof, waarna hij in 2016 zijn officieuze pensioen afkondigde. Dat breekt Van Gaal vijf jaar later af voor een derde termijn als bondscoach van Oranje.