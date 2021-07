Trainer Roger Schmidt was in zijn nopjes met de manier waarop PSV woensdag afrekende met Galatasaray. De Eindhovenaren waren in eigen huis met 5-1 te sterk voor de Turkse club in de tweede voorronde van de Champions League en zijn daardoor zo goed als zeker van de volgende voorronde.

"Het is lang geleden dat de fans tijdens een officiële wedstrijd in het stadion zaten. Als je zo kan spelen in een eerste wedstrijd, dan moet je erg blij zijn", aldus Schmidt na afloop tegen RTL 7. "De spelers waren erg dapper en maakten mooie doelpunten."

PSV had vanaf de aftrap in het Philips Stadion geen kind aan Galatasaray. Na de snelle openingstreffer van Eran Zahavi leidde de Brabantse club bij rust met 2-1, waarna Zahavi zijn hattrick completeerde en Mario Götze met zijn tweede van de avond de 5-1-eindstand op het scorebord zette.

"We speelden zoals we wilden en deden dat negentig minuten lang", zag Schmidt. "We stopten nooit met jagen, waren altijd actief en veroverden een hoop ballen. Galatasaray had daardoor weinig kansen. Vanavond was het belangrijk om goed met de kansen om te gaan, want dat was soms een probleem in het vorige seizoen. Nu was het anders. Dit is een goed resultaat."

Toch was Schmidt niet helemaal tevreden. "Het was niet de perfecte avond. Zeker in de eerste helft konden we dingen beter doen en de wedstrijd beter onder controle houden. Maar er was wel een andere houding dan voorheen. Alle spelers waren erbij betrokken, die verbinding hebben we in het afgelopen seizoen niet altijd gehad."

Hoewel PSV volgende week met drie doelpunten verschil mag verliezen in de return in Istanboel, wilde Schmidt zich nog niet rijk rekenen. "We moeten een Turkse ploeg nooit onderschatten. We hadden vanavond een thuisvoordeel en iedereen zag hoe fantastisch onze fans waren. We verwachten volgende week hetzelfde in Istanboel. We moeten genieten van deze avond en ons daarna voorbereiden op de return."

Zahavi: 'Elk doelpunt was een speciaal moment'

Met drie doelpunten en één assist was Zahavi de grote uitblinker bij PSV. Toch wenste de Israëlische spits vooral naar de teamprestatie van de Eindhovenaren te kijken. "Elk doelpunt was een speciaal moment, maar het belangrijkste is dat we vandaag een grote stap voorwaarts hebben gezet in onze teamspirit."

"Het is altijd mooi om doelpunten te maken, maar de goal van Mario was bijvoorbeeld mooi samenspel", vervolgde Zahavi, die bij de 3-1 van Götze een hoofdrol had met een fraai hakje. "Het was een mooie beweging. Het is een eer om naast Mario te spelen, hij maakt het leven een stuk makkelijker. Ik ben blij."

Zahavi vond het vooral speciaal om voor supporters te spelen. In het Philips Stadion waren 23.500 supporters welkom. "Vanaf de warming-up voelden we hier al een speciale atmosfeer. Ik denk dat we een geweldige teamspirit hebben getoond op het veld. Dit is de manier waarop we willen spelen."

Net als Schmidt wilde Zahavi niet op de zaken vooruit lopen. "Ik weet hoe het is om Champions League te spelen. Het is iets speciaals, het is het beste podium ter wereld. We moeten pijn lijden om daar te komen en het zal echt niet makkelijk worden. Zelfs vandaag kregen we doelpunt tegen. Er staat nog een groot gevecht te wachten in Istanboel. We mogen dit vanavond nog vieren, maar niet langer dan dat."