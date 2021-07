PSV staat met één been in de volgende voorronde van de Champions League. Mede dankzij een hattrick van Eran Zahavi wonnen de Eindhovenaren woensdag onder toeziend oog van 23.500 fans met 5-1 van Galatasaray.

Zahavi brak na twee minuten spelen al de ban in het Philips Stadion door een blunder van Galatasaray-doelman Fernando Muslera. De Israëlische spits verdubbelde na ruim een half uur spelen de voorsprong voor PSV, waarna Galatasaray vlak voor rust iets terugdeed via Emre Kilinç.

Na wat onrust op de tribunes, waarbij fans van PSV en Galatasaray de confrontatie met elkaar zochten, vergrootte Mario Götze na een fraaie aanval de marge weer naar twee. In de slotfase voltooide Zahavi zijn hattrick, waarna Götze er één minuut voor tijd nog 5-1 van maakte.

Door de klinkende overwinning gaat PSV volgende week met een uitstekende uitgangspositie naar Istanboel, waar de return op het programma staat. Omdat vanaf dit seizoen de uitdoelpuntenregel is afgeschaft, mag PSV met hooguit drie goals verschil verliezen om zeker te zijn van de volgende voorronde. Daarin wacht de winnaar van het tweeluik Celtic-FC Midtjylland.

Op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League moet PSV na de tweede voorronde nog twee rondes doorstaan. De Eindhovenaren haalden in 2018 voor het laatst de groepsfase van het miljoenenbal, waarvoor kampioen Ajax zich automatisch heeft geplaatst.

Eran Zahavi viert zijn openingstreffer met de fans van PSV. Eran Zahavi viert zijn openingstreffer met de fans van PSV. Foto: Pro Shots

PSV razendsnel op voorsprong door blunder

Zonder de gepasseerde Cody Gakpo, Mohamed Ihattaren en Jordan Teze overrompelde PSV het matige Galatasaray in de openingsfase en dat resulteerde na twee minuten spelen al in de 1-0 voor de thuisploeg. Galatasaray-doelman Muslera verslikte zich onder druk van Zahavi in een terugspeelbal en de Israëlische spits miste niet voor een leeg doel.

PSV had in het vervolg weinig te duchten van het Galatasaray van Ryan Babel, dat door verschillende coronabesmettingen in de selectie flink uitgekleed was. Na ruim een half uur viel zelfs al de 2-0 voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. Na een snel uitgevoerde counter bediende Noni Madueke de vrijstaande Zahavi, die opnieuw koelbloedig was.

Uit het niets vond Galatasaray op slag van rust de aansluiting met PSV. Kilinç werd geen strobreed in de weg gelegd om de voorzet van de in Breda geboren Ömer Bayram vanaf de linkerflank binnen te koppen: 2-1. De aansluitingstreffer zorgde een paar minuten voor consternatie op de tribunes, waar fans van PSV en Galatasaray het met elkaar aan de stok kregen.

Mario Götze was door het dolle heen na zijn fraaie doelpunt voor PSV. Mario Götze was door het dolle heen na zijn fraaie doelpunt voor PSV. Foto: Getty Images

Fraaie 3-1 hoogtepunt van de avond

Ook na de pauze had PSV de touwtjes stevig in handen in het Philips Stadion en het was dan ook geen verrassing dat al vrij snel de 3-1 viel. Het doelpunt van Götze was van grote klasse. Zahavi verlengde een pass van kersvers aanvoerder Marco van Ginkel met een fraaie voetbeweging en stelde zo Götze in staat om te scoren.

Na het inbrengen van Gakpo en de teruggekeerde Davy Pröpper halverwege de tweede helft speelde PSV een stuk behoudender en werd het op eigen kracht ook niet meer gevaarlijk voor het doel van Galatasaray-keeper Muslera.

In de slotfase vielen tot ieders verrassing nog twee doelpunten voor PSV. Een bal vanuit de achterhoede belandde ineens voor de voeten van Zahavi, die Muslera omspeelde en zijn hattrick compleet maakte. Götze zorgde voor het slotakkoord in Eindhoven. Muslera verkeek zich dit keer op een kopbal van de kleine Duitser, waarna een groot feest losbarstte in het Philips Stadion.