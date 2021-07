FC Barcelona heeft de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar het nieuwe seizoen met ruime cijfers gewonnen. Mede door een hattrick van de Albanees Rey Manaj won de ploeg van trainer Ronald Koeman woensdag in het Estadi Johan Cruyff met 4-0 van Gimnàstic de Tarragona.

Bij FC Barcelona ontbraken vrijwel alle internationals die op het EK of bij de Copa América in actie zijn gekomen. Zo deden ook Frenkie de Jong en Memphis Depay niet mee tegen de ploeg die uitkomt op het derde Spaanse niveau. Hetzelfde gold voor Lionel Messi.

Sergiño Dest stond wel aan de aftrap. De oud-Ajacied speelde de eerste helft mee, net als onder anderen Gerard Piqué en Miralem Pjanic. In de tweede helft stuurde Koeman een volledig nieuw elftal het veld in, met veel talenten uit de jeugdopleiding. Gimnàstic speelde toen na een vroege rode kaart al met tien man.

Een van de invallers, de 24-jarige Manaj, opende na een uur spelen de score en nam in de slotfase ook de 3-0 en 4-0 voor zijn rekening. De Albanese aanvaller speelt zijn wedstrijden normaal gesproken in Barcelona B, dat uitkomt in de Segunda División B. Dat geldt ook voor de Spanjaard Alex Collado, die de 2-0 voor zijn rekening nam.

FC Barcelona start het seizoen in La Liga op 15 augustus met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. De Catalanen eindigden in het eerste seizoen van Koeman op een teleurstellende derde plaats, maar wonnen wel de Spaanse beker.