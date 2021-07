Luis Sinisterra is fit genoeg bevonden voor het duel van Feyenoord met het Kosovaarse FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League. De Colombiaanse linksbuiten viel zaterdag in de slotfase van het oefenduel met Werder Bremen geblesseerd uit.

"Luis is fit genoeg om te spelen", zei trainer Arne Slot woensdag tijdens zijn persconferentie in de aanloop naar het duel in de Kosovaarse hoofdstad Pristina. "Maandag trainde hij alweer volop mee, dus dat ziet er goed uit."

De 22-jarige Sinisterra werd in de blessuretijd van de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen onderuitgehaald en had ogenschijnlijk veel pijn aan zijn enkel. Hij kon de catacomben niet op eigen kracht bereiken, waarop gevreesd werd voor een lange blessure.

De snelle terugkeer van Sinisterra is een opsteker voor Feyenoord en Slot, die in Pristina niet over een al te brede selectie beschikt. Omdat nieuweling Alireza Jahanbakhsh niet speelgerechtigd is, kan de coach in de voorhoede alleen nog beschikken over Bryan Linssen, Robert Bozeník, Naoufal Bannis en Christian Conteh.

Nicolai Jørgensen maakt geen deel uit van de 21-koppige selectie van Slot voor het duel met FC Drita. De Deense spits, die sinds 2016 in Rotterdam speelt, is hard op weg naar het Turkse Kasimpasa. Feyenoord wil afscheid nemen van Jørgensen omdat zijn contract volgend jaar afloopt en hij dan geen geld meer opbrengt. De afgelopen weken trainde hij al apart van de groep.

Jens Toornstra en trainer Arne Slot tijdens de persconferentie in Pristina. Jens Toornstra en trainer Arne Slot tijdens de persconferentie in Pristina. Foto: ANP

Toornstra waakt voor onderschatting

Jens Toornstra waakt voor onderschatting tegen FC Drita, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Kosovaarse competitie. In de aanloop naar het duel werd de middenvelder naar eigen zeggen vaak herinnerd aan het echec bij AS Trencín. Feyenoord verloor in 2018 met 4-0 van de Slowaakse club in de derde voorronde van de Europa League.

"Je kunt je in iedere tegenstander verslikken en het is aan ons om dat nu te voorkomen", aldus Toornstra, die FC Drita ook niet kende. "We hebben dit team wel geanalyseerd op videobeelden en assistent-trainer Marino Pusic en een scout hebben ze bekeken. Drita heeft een ploeg die probeert te voetballen, maar die ook gevaarlijk kan worden in de tegenaanval."

Toornstra kan echter niet beoordelen wat het niveau van FC Drita is. "Ik heb ze namelijk zien spelen tegen een andere ploeg die ik niet ken. Er is bij mij in ieder geval geen sprake van onderschatting."

FC Drita-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in het Fadil Vokrri Stadium in Pristina en staat onder leiding van de Finse scheidsrechter Antti Munukka. Naar verwachting zijn er 3.500 toeschouwers welkom in het stadion. Volgende week is de return in Rotterdam.