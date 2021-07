PSV treedt woensdag zonder Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren aan tegen Galatasaray in de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League. Het tweetal is gepasseerd door trainer Roger Schmidt. Philipp Mwene en Yorbe Vertessen krijgen wel het vertrouwen van de Duitse coach.

De 22-jarige Gakpo is pas ruim een week in training met PSV nadat hij deel uitmaakte van de EK-selectie van het Nederlands elftal. Trainer Schmidt zei dinsdag tijdens zijn persconferentie dat Gakpo kan spelen tegen Galatasaray, zonder daarbij te zeggen hoeveel minuten hij kon maken.

Schmidt kiest voor Vertessen als vervanger van Gakpo. De twintigjarige Belg was ook al de linksbuiten van PSV in de oefencampagne. De Oostenrijker Mwene, die deze zomer transfervrij werd overgenomen van Mainz, neemt de plaats in van rechtsback Jordan Teze, die net als Gakpo later aansloot tijdens de voorbereiding.

Verder staat Joël Drommel onder de lat, temeer omdat de vaste doelman Yves Mvogo na het EK met Zwitserland nog met vakantie is. De achterhoede wordt naast Mwene gevormd door nieuweling André Ramalho, Olivier Boscagli en Philipp Max.

Op het middenveld staan de bekende namen: Ibrahim Sangaré, Mario Götze en Marco van Ginkel, die afgelopen week tot de nieuwe aanvoerder werd benoemd. Naast Vertessen bezetten spits Eran Zahavi en de jonge rechtsbuiten Noni Madueke de voorhoede van de Eindhovenaren.

PSV kan in deze heenwedstrijd tegen Galatasaray geen beroep doen op sterkhouders Denzel Dumfries en Donyell Malen. De Brabanders houden ernstig rekening met een vertrek van beide spelers, die vorige maand met Oranje het EK speelden. Volgens het Eindhovens Dagblad is Malen hard op weg naar Borussia Dortmund. Ook ontbreken Érick Gutiérrez en Ritsu Doan door interlandverplichtingen.

Ook Ihattaren gepasseerd bij PSV

De basisplaats voor rechtsbuiten Madueke betekent dat Mohamed Ihattaren is gepasseerd door Schmidt. De Duitse coach was dinsdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de confrontatie met Galatasaray nog kritisch op het negentienjarige toptalent, dat vorig seizoen na verschillende confrontaties met Schmidt op een zijspoor belandde in Eindhoven.

"Het was geen makkelijk jaar voor hem. De voorbereiding is bij uitstek de periode om in goede conditie te komen en jezelf te laten zien. Dat heeft hij gedaan. Nu moet hij vechten voor minuten, net als alle andere spelers. Waarin hij zich nog moet verbeteren? Dan gaat het over betrouwbaarheid, tactische dingen, mentaliteit en motivatie."

Bij Galatasaray heeft Ryan Babel een basisplaats. De 34-jarige aanvaller staat sinds 2019 onder contract bij de Turkse club, die vorig seizoen op doelsaldo het kampioenschap in de Süper League misliep. Babel werd door toenmalig bondscoach Frank de Boer gepasseerd voor het EK.

PSV-Galatasaray begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion in Eindhoven en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández. Bij het duel zijn 23.500 toeschouwers welkom. Over precies een week is de return in Istanboel.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Madueke, Zahavi, Vertessen.



Opstelling Galatasaray: Muslera; Öztürk, Luyindama, Marcao, Bayram; Turan, Kara, Kilinç; Sekidika, Babel, Aktürkoglu.