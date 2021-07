Feyenoord-trainer Arne Slot kan donderdag tegen het Kosovaarse FC Drita over Luis Sinisterra beschikken. De aanvaller is fit genoeg om te spelen. Nicolai Jørgensen en aanwinst Alireza Jahanbakhsh ontbreken zoals verwacht.

Sinisterra raakte zaterdag in de slotminuten van de gewonnen oefenwedstrijd tegen Werder Bremen (2-1) geblesseerd en kon het veld niet op eigen kracht verlaten. In de afgelopen dagen bleek de kwetsuur van de Colombiaanse aanvaller mee te vallen.

Voor Jørgensen, die dinsdag wel werd ingeschreven voor de Conference League, is geen plaats meer in de Feyenoord-selectie. De Deense spits wil vertrekken uit De Kuip en komt zodoende niet meer in de plannen van Slot voor. Hij is naar verluidt op weg naar Kasimpasa. Aanwinst Jahanbakhsh, die werd gehaald als opvolger van Steven Berghuis, is nog niet speelgerechtigd.

Ook Achraf El Bouchataoui reist niet met Feyenoord mee naar Kosovo voor de wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. De talentvolle middenvelder blijft wegens privéomstandigheden achter in Nederland.

Met verdediger Marcus Holmgren Pedersen en middenvelders Guus Til en Franco Antonucci zijn drie spelers in het vliegtuig gestapt die hun officiële debuut kunnen gaan maken voor Feyenoord.

FC Drita-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. De return is volgende week donderdag om 20.00 uur in Rotterdam. De winnaar van het tweeluik gaat door naar de derde voorronde van de Conference League.

Selectie Feyenoord: Justin Bijlow, Marcus Holmgren Pedersen, Marcos Senesi, Mark Diemers, Luis Sinisterra, Leroy Fer, Orkun Kökçü, Bryan Linssen, Tyrell Malacia, Franco Antonucci, Róbert Bozeník, Ofir Marciano, Naoufal Bannis, Ramon Hendriks, Guus Til, Christian Conteh, Jens Toornstra, Thijs Jansen, Wouter Burger, Lennard Hartjes en Antoni Milambo.