Middenvelder Gylfi Sigurdsson is de speler van Everton die onlangs door de politie werd opgepakt op verdenking van een zedendelict. Bij de zaak zou een minderjarig slachtoffer zijn betrokken.

Dinsdag meldde Everton dat een niet nader genoemde speler voorlopig geschorst is in afwachting van een politie-onderzoek. In Britse media dook vervolgens al vrij snel de naam van de 31-jarige Sigurdsson op.

IJslandse media hebben nu bevestigd gekregen dat het inderdaad Sigurdsson is die vrijdag werd opgepakt en nog dezelfde dag op borgtocht weer werd vrijgelaten. Verdere details over de zaak zijn niet bekend.

Sigurdsson speelt sinds de zomer van 2017 voor Everton, dat bijna 50 miljoen euro voor hem betaalde aan Swansea City. Tot dusver speelde de IJslander 156 officiële wedstrijden voor de club uit Liverpool. Vorig seizoen droeg hij regelmatig de aanvoerdersband.

In 2009 maakte Sigurdsson als speler van Reading - hij kwam op jonge leeftijd vanuit IJsland naar Engeland - zijn profdebuut. In de jaren die volgden, speelde de 78-voudig IJslands international ook voor onder meer Hoffenheim, Tottenham Hotspur en dus Swansea City en Everton.

Zonder Sigurdsson bereidt Everton zich momenteel voor op het nieuwe Premier League-seizoen, dat voor 'The Toffees' op 14 augustus begint met een thuiswedstrijd tegen Southampton. Everton staat sinds kort onder leiding van manager Rafael Benítez.