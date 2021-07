Suriname heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) met een historische overwinning afscheid genomen van de Gold Cup. De ploeg van bondscoach Dean Gorré was met 2-1 te sterk voor Guadeloupe, dat eveneens al uitgeschakeld was.

Het betekende voor Suriname, dat eerder tijdens de groepsfase verloor van Costa Rica en Jamaica, de eerste overwinning ooit op de Gold Cup. Er werd tot dit jaar nog nooit meegedaan aan het toernooi voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

Na de openingstreffer van Surinamer Gleofilo Vlijter maakte Matthias Phaeton gelijk, maar in de slotfase zorgde voormalig Excelsior-aanvaller Nigel Hasselbaink voor het winnende doelpunt tijdens de wedstrijd in Orlando. Guadeloupe speelde een uur lang met tien man na een rode kaart.

Met Warner Hahn, Sean Klaiber, Dion Malone, Kelvin Leerdam, Ridgeciano Haps, Ryan Koolwijk en Diego Biseswar stonden tegen Guadeloupe weer veel spelers met een Eredivisie-link mee. Damil Dankerlui, Roland Alberg, Sheraldo Becker en doelpuntenmaker Hasselbaink vielen in.

In dezelfde poule eindigde Costa Rica als eerste door Jamaica met 1-0 opzij te zetten. Voormalig FC Twente- en PSV-aanvaller Bryan Ruiz zorgde in de 53e minuut voor het enige doelpunt.

Naast Costa Rica en Jamaica behoren Mexico, El Salvador, de Verenigde Staten, Canada, Qatar en Honduras tot de kwartfinalisten van de Gold Cup. De Mexicanen zijn titelverdediger op het toernooi dat in de VS wordt gehouden.