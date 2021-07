Justin Kluivert voetbalt komend seizoen voor OGC Nice. De 22-jarige aanvaller komt op huurbasis over van AS Roma, waar hij weinig zicht op speeltijd leek te hebben. Hij volgt het voorbeeld van Calvin Stengs, die vorige week al tekende bij de ambitieuze Franse club.

OGC Nice huurt Kluivert voor één seizoen en heeft daarnaast een optie tot koop bedongen. Stengs, die overkwam van AZ, werd al wel definitief ingelijfd voor een transfersom van circa 15 miljoen euro.

De twee speelden deze zomer nog samen bij Jong Oranje op het EK onder 21. Nederland schopte het daar tot de halve finale. Ook Kasper Dolberg, oud-ploeggenoot van Kluivert bij Ajax, staat bij Nice onder contract.

Kluivert werd vorig seizoen door AS Roma verhuurd aan RB Leipzig, waar hij drie keer scoorde in negentien wedstrijden. De Duitse club zag echter af van de mogelijkheid om hem definitief over te nemen.

In 2016 begon Kluivert zijn profcarrière bij Ajax, de club waar zijn vader Patrick furore maakte. Na 44 wedstrijden en twaalf doelpunten tekende hij in 2018 een vijfjarig contract bij AS Roma.

Kluivert belandt bij club met grootse plannen

Kluivert nam eerder op de dag afscheid van Leipzig en bedankte de aanhang van de club. "Nu is het tijd om aan de volgende fase van mijn reis te beginnen, maar één ding is zeker: ik waardeer jullie allemaal", liet hij via Twitter weten.

De tweevoudig Oranje-international strijkt neer bij een club met grootse plannen. Nice eindigde afgelopen seizoen op de negende plaats in de Ligue 1, maar heeft de ambitie om door te stoten naar de top.

De club krijgt financiële steun van het Britse chemieconcern INEOS, dat bekend is van de gelijknamige wielerploeg. Deze zomer werd trainer Christophe Galtier al weggeplukt bij landskampioen Lille.

Stengs en Kluivert zijn niet de eerste Nederlanders in de clubhistorie van Nice. Wesley Sneijder, Luigi Bruins, Erik Regtop, Ruud Kaiser, Dick van Dijk en Arjan Vermeulen gingen hen voor.