Galatasaray-coach Fatih Terim is vol bewondering over PSV en zijn Eindhovense collega Roger Schmidt. De Turkse club speelt woensdag in Eindhoven de eerste wedstrijd tegen de Eredivisie-club in de tweede voorronde van de Champions League.

"PSV is een van de beste clubs van Nederland met een grote geschiedenis", zei Terim tijdens zijn persconferentie in het Philips Stadion. "Ik ben op weg naar deze persconferentie door de wandelgangen van het stadion gelopen. Dan begrijp je wat PSV is. Je ziet de foto's van de legendes die we allemaal kennen."

De 67-jarige Terim bekeek in de aanloop naar de confrontatie in de Champions League de oefenwedstrijden van PSV tegen VfL Osnabrück (0-0) en PAOK (1-0). Hij is onder de indruk. "Ik denk dat onze fans naar een heel goed team gaan kijken."

"PSV is een team als geen ander in Europa. Ik respecteer mijn collega Roger Schmidt dan ook zeer. Hij heeft belangrijk werk voor het voetbal verricht in Oostenrijk en Duitsland. Het lijkt erop dat hem hier een belangrijke taak wacht."

Ryan Babel gaat waarschijnlijk spelen tegen PSV. Ryan Babel gaat waarschijnlijk spelen tegen PSV. Foto: Pro Shots

Babel en Falcao spelen bij Galatasaray

Bij Galatasaray staat onder anderen Ryan Babel onder contract. Terim wilde niet zeggen of de 34-jarige aanvaller een basisplaats krijgt, maar volgens Turkse media lijkt daar wel sprake van te zijn. Hij vormt een koppel met de Colombiaanse topspits Radamel Falcao.

"Ik hoop dat we hier kunnen vertrekken met een goede uitgangspositie voor de tweede wedstrijd. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat we voorzichtig voor dit team moeten zijn. Wat onze kansen zijn? Ik ben niet zo'n man van de procenten. Wie goed speelt, die wint."

PSV-Galatasaray begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion in Eindhoven en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernández. Precies een week later is de return in Istanboel.