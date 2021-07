Nicolai Jørgensen is gewoon speelgerechtigd voor Feyenoord in de tweede voorronde van de Conference League tegen FC Drita. De Deense spits, die al een tijdje apart van de groep traint, is door de Rotterdammers ingeschreven voor het tweeluik met de Kosovaarse club.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Jørgensen liet de clubleiding deze zomer weten te azen op een transfer. Hoewel hij nog geen nieuwe club heeft gevonden, besloot trainer Arne Slot hem niet langer mee te laten trainen met de hoofdmacht, omdat hij alleen wil werken met spelers die de intentie hebben om te blijven.

De dertigjarige Jørgensen heeft in Rotterdam nog een contract voor een jaar. Hij speelt sinds de zomer van 2016 bij Feyenoord en was in al die jaren goed voor 58 doelpunten en 23 assists in 151 wedstrijden.

Of Jørgensen donderdag ook daadwerkelijk in actie gaat komen, is zeer de vraag. Er zijn door de club maar liefst 56 spelers ingeschreven bij de UEFA. Wel ontbreekt de naam van aanwinst Alireza Jahanbakhsh, die na zijn overgang van Brighton & Hove Albion nog niet fit genoeg is om te spelen.

Feyenoord speelt donderdagavond om 21.00 uur de eerste wedstrijd in Kosovo, de return in De Kuip volgt een week later. Bij winst moeten daarna nog twee voorrondes worden overleefd om de groepsfase van het nieuwe Europese toernooi te bereiken.