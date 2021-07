Roger Schmidt vindt niet dat PSV het aan zijn stand verplicht is om woensdag in de tweede voorronde van de Champions League te winnen van Galatasaray, dat met veel coronabesmettingen kampt. Wel put de trainer van PSV veel vertrouwen uit de goede voorbereiding.

"Ik denk dat dit echt een fiftyfiftysituatie is, er is geen duidelijke favoriet", blikte Schmidt dinsdag vooruit op zijn persconferentie. "Galatasaray is een ploeg met veel ervaring. Ze spelen altijd mee voor titels en zijn altijd actief in Europese toernooien."

PSV bleef tijdens de korte voorbereiding ongeslagen, al was PAOK (1-0-zege) de enige aansprekende opponent in de serie van vier oefenwedstrijden. De Grieken werden vorige week met 1-0 verslagen.

"Ik ben tevreden over wat ik van mijn groep in trainingen en oefenwedstrijden heb gezien", aldus Schmidt. "Maar morgen is het een nieuwe situatie, een wedstrijd waarin het erom gaat. Er een klein beetje klaar voor zijn, is niet genoeg. We moeten er helemaal klaar voor zijn."

PSV moet in totaal drie voorrondes overleven om het hoofdtoernooi van de Champions League, waarvoor Ajax als landskampioen direct is geplaatst, te bereiken. De return tegen Galatasaray is volgende week.

Schmidt blijft kritisch op Ihattaren

Schmidt kon al verklappen dat Joël Drommel woensdagavond onder de lat staat in het thuisduel. De van FC Twente overgekomen keeper moet dit seizoen de concurrentiestrijd aangaan met Yvon Mvogo, die na met Zwitserland actief te zijn geweest op het EK nog niet is aangesloten bij de groep.

Ook Oranje-internationals Denzel Dumfries en Donyell Malen ontbreken. Schmidt gaat ervan uit dat beide spelers deze transferperiode vertrekken. "Toen ik hier vorig seizoen begon, was eigenlijk al duidelijk dat zij zouden beginnen aan hun laatste seizoen. Ze hebben een duidelijke wens om te vertrekken." Cody Gakpo, die op het EK weinig speeltijd kreeg, zit wel bij de groep.

Mogelijk is er wel speeltijd voor Mohamed Ihattaren, met wie Schmidt vorig seizoen regelmatig botste. "Het was geen makkelijk jaar met hem. De voorbereiding is bij uitstek de periode om in goede conditie te komen en jezelf te laten zien. Dat heeft hij gedaan. Nu moet hij vechten voor minuten, net als alle andere spelers."

Volgens de trainer valt er voor de middenvelder nog genoeg et verbeteren. "Hij moet betrouwbaarder worden. Qua tactiek, mentaliteit, motivatie. In alle opzichten."