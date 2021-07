Marco van Ginkel is de nieuwe aanvoerder van PSV. De van een slepende blessure herstelde middenvelder, die vorige maand definitief werd overgenomen van Chelsea, droeg de band eerder tussen 2016 en 2018. Cody Gakpo wordt vicecaptain.

Van Ginkel neemt de aanvoerdersband over van Denzel Dumfries, die na een goed EK hoogstwaarschijnlijk vertrekt uit Eindhoven. Trainer Roger Schmidt gaf eerder al aan Dumfries net als Donyell Malen niet meer terug te verwachten.

Volgens Schmidt werd deze week besloten de 28-jarige Van Ginkel, die aan het eind van afgelopen seizoen zijn rentree maakte na een zware knieblessure, als aanvoerder naar voren te schuiven. Gakpo wordt reserveaanvoerder.

"Marco heeft het hier al goed gedaan en is als aanvoerder al kampioen geworden met PSV", zei Schmidt dinsdag op een persconferentie, waarin hij vooruitblikte op de wedstrijd van woensdag tegen Galatasaray in de voorronde van de Champions League.

"Het is geen verrassende keuze. Marco beschikt over alle kwaliteiten die een aanvoerder moet hebben. Cody is een echte PSV-jongen. Hij speelt hier al van jongs af aan."

Van Ginkel en Gakpo ook in spelersraad

Van Ginkel werd afgelopen seizoen voor de vierde keer door PSV gehuurd van Chelsea. Toen zijn contract in Londen niet werd verlengd, legden de Eindhovenaren de achtvoudig Oranje-international vast tot medio 2023.

Ook maken Van Ginkel en Gakpo deel uit van de spelersraad van PSV. Ze krijgen daar gezelschap van Nick Viergever, Mario Götze en aanwinst André Ramalho.