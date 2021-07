Michiel Kramer blijft in de Eredivisie actief. De 32-jarige Nederlandse spits verruilt ADO Den Haag transfervrij voor RKC Waalwijk, waar hij een contract voor twee jaar ondertekende tot medio 2023. NEC versterkte zich op zijn beurt met Rodrigo Guth.

Kramer beschikte bij ADO over een aflopend contract. Hij kon niet voorkomen dat de Hagenaars afgelopen seizoen degradeerden naar de Keuken Kampioen Divisie. Maar met RKC, dat als vijftiende eindigde in de Eredivisie, speelt hij komend seizoen dus wederom op het hoogste niveau.

"Met Michiel halen we naast een zeer ervaren spits een echte winnaar in huis. Met zijn balvastheid, kopkracht en scorend vermogen voegen we extra kwaliteit toe aan de selectie. Het is fijn dat we Michiel al in deze fase van de voorbereiding welkom kunnen heten", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC.

Kramer maakte in november 2008 namens NAC Breda zijn debuut in het betaald voetbal. Daarna kwam hij achtereenvolgens uit voor FC Volendam, ADO Den Haag, Feyenoord, Sparta Rotterdam, het Israëlische Maccabi Haifa, FC Utrecht en opnieuw ADO.

Tot dusver heeft Kramer 181 officiële Eredivisie-duels op zijn naam staan, waarin hij goed was voor 53 doelpunten en 19 assists. De geboren Rotterdammer speelde bovendien in het shirt van Feyenoord twee keer in de Champions League en viermaal in de Europa League.

Kramer is de vijfde versterking van RKC voor volgend seizoen. De Brabanders versterkten zich eerder met Iliass Bel Hassani, Joel Pereira, Alexander Büttner en Issam El Maach. RKC opent de Eredivisie op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen AZ.

Rodrigo Guth verkast op huurbasis van Atalanta naar NEC. Rodrigo Guth verkast op huurbasis van Atalanta naar NEC. Foto: Pro Shots

NEC huurt verdediger van Atalanta

Later op de dag presenteerde NEC de komst van Guth. De verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Serie A-club Atalanta, waarvoor hij nog nooit een wedstrijd in de hoofdmacht speelde.

De twintigjarige Guth verkaste in 2017 van Coritiba uit zijn geboorteland Brazilië naar Atalanta. In het afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Serie B-club Pescara. Daar speelde hij 24 competitiewedstrijden.

"Atalanta zocht voor dit seizoen een vervolgstap in een competitie op het hoogste niveau", verklaart technisch directeur Ted van Leeuwen. "Ze zagen Nederland als een prima opleidingsland vanwege de moeilijkheidsgraad die het spelen als verdediger in de Eredivisie met zich meebrengt."

Guth is alweer de zevende versterking voor NEC, dat dit seizoen voor het eerst sinds 2017 uitkomt in de Eredivisie. Eerder legde de club uit Nijmegen Lasse Schöne (sc Heerenveen), Ilias Bronkhorst (Telstar), Mikkel Duelund (Dynamo Kiev, huur), Magnus Mattsson (Silkeborg IF), Danny Vukovic (clubloos) en Iván Márquez (clubloos) vast.