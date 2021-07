Louis van Gaal heeft in zijn zoektocht naar assistent-bondscoaches bij Oranje aangeklopt bij Henk Fraser, zo heeft een woordvoerder van Sparta Rotterdam dinsdag bevestigd. Fraser zou zijn rol als Sparta-trainer kunnen combineren met zijn functie bij het Nederlands elftal.

Van Gaal is nog niet definitief aangesteld als bondscoach, maar dat schijnt op korte termijn wel te gaan gebeuren. De oud-coach van onder meer Ajax en FC Barcelona ziet in Fraser de ideale kandidaat om hem samen met Danny Blind te gaan bijstaan.

"Het was aftasten. Louis wilde weten of de mogelijkheid er was om Henk middels een dubbelfunctie bij het Nederlands elftal te halen", zegt directeur Henk van Stee tegen VI over het polsen van Fraser.

"Het gaat om een zevental kwalificatiewedstrijden in weken waarin Sparta niet in actie komt, dus dat zou elkaar niet bijten. Maar het was dus vooral even polsen, niets meer en niets minder."

Van Stee is voorzichtig over de toenadering van Van Gaal. "Misschien heeft Louis nog wel meer mensen op het oog, dat weet ik niet. Ik ben in ieder geval nog niet officieel benaderd door de KNVB."

Vermoedelijk wordt Louis van Gaal snel gepresenteerd als bondscoach. Foto: Pro Shots

'Ik baal ervan dat dit is uitgelekt'

De 55-jarige Fraser heeft al jaren een goede naam in de Eredivisie. Zo loodste hij Sparta vorig seizoen in zijn derde jaar op Het Kasteel naar de play-offs om Europees voetbal. De oud-speler van Feyenoord maakte eerder indruk bij ADO Den Haag en Vitesse.

Overigens is Van Stee wel verbaasd dat het nieuws over Fraser eerder op dinsdag naar buiten werd gebracht door het AD. "Ik vind dat heel vervelend. Louis belde mij op en dan is dat een vertrouwelijk gesprek, dus dan baal ik ervan dat dit toch op een of andere manier is uitgelekt. Ik heb het voor mezelf gehouden, had het intern ook nog niet besproken", zegt hij.

"Ik dacht: misschien is het wel een storm in een glas water, laten we eerst eens kijken of Louis het überhaupt zelf wel gaat doen. Maar ik ga niet liegen tegen de pers. Nu komen er natuurlijk van alle kanten weer vragen. Het zij zo."

Van Gaal moet de opvolger worden van Frank de Boer, onder wie Oranje een teleurstellend EK achter de rug heeft. Er is haast bij de aanstelling, want begint september speelt Nederland drie belangrijke WK-kwalificatieduels.