PSV hoopt woensdag in de eerste ontmoeting van het tweeluik met Galatasaray een stap dichter bij de eerste Champions League-deelname onder trainer Roger Schmidt te komen. De nadelen van een extreem korte voorbereiding zijn volgens voormalig PSV-coach Aad de Mos echter terug te zien bij de Eindhovenaren.

"Naast een aantal positieve punten zie ik een aantal grote gevaren in het huidige spel van PSV", zegt De Mos tegen NU.nl over de oefencampagne van de Eindhovenaren, die werd afgesloten met een 1-0-zege op PAOK. Schmidt kiest in tegenstelling tot vorig seizoen niet voor een 4-2-2-2-formatie, maar hield deze voorbereiding vast aan 4-2-3-1.

"Ze kunnen een tegenstander bij vlagen fantastisch onder druk zetten, maar het probleem is dat deze manier van spelen niet negentig minuten vol te houden is", vervolgt De Mos. "De balans ontbreekt en daardoor kunnen ze volledig weggecounterd worden."

PSV begint tegen Galatasaray aan een lange route naar de groepsfase van het miljoenenbal. Bij een zege op de Turkse club in de tweede voorronde moeten de Eindhovenaren nog twee rondes zien te overleven om deelname aan het hoofdtoernooi veilig te stellen. "Door hun manier van spelen zullen er dit seizoen periodes van hosanna in het Europese voetbal zijn. Maar daardoor zijn decepties, ook in de Eredivisie, haast onvermijdelijk", aldus De Mos.

De oud-trainer van onder meer Ajax, PSV, Vitesse en Sparta Rotterdam vindt het wel goed dat Schmidt al een vaste formatie heeft gevonden. "Je kan de elf namen uittekenen, dat is heel positief. Het is belangrijk naar de ploeg en de buitenwereld om uit te stralen dat er geen twijfel over de basisopstelling is."

Opstelling PSV in laatste oefenduel Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangaré; Madueke, Götze, Vertessen; Zahavi.

Mohamed Ihattaren behoort niet tot de vaste elf van Roger Schmidt. Mohamed Ihattaren behoort niet tot de vaste elf van Roger Schmidt. Foto: ANP

'Ihattaren speelt nog steeds voor zichzelf'

Een van de ontbrekende namen bij de vaste elf is die van Mohamed Ihattaren. De middenvelder werd tegen PAOK nog enthousiast toegejuicht door de fans in het Philips Stadion, maar De Mos is duidelijk.

"Hij speelt nog steeds voor zichzelf", zegt hij. "Als hij aan de bal komt, ga ik net als iedereen op het puntje van de stoel zitten. Maar hij speelt zijn eigen wedstrijd en heeft een heel laag rendement. Als trainer is dat waar je naar kijkt en daarom sta ik volledig achter de keuze van Schmidt."

Over verdediger André Ramalho is De Mos wél te spreken. De Braziliaan kwam naast Joël Drommel, Philipp Mwene, Davy Pröpper en Marco van Ginkel naar Eindhoven om de ploeg van Schmidt te versterken. "Ramalho heeft routine en dat straalt hij ook uit. Hij is wel wat anders dan, met alle respect, Timo Baumgartl of Jordan Teze in het centrum."

Prestaties van PSV in laatste vijf seizoenen in Europa 2016/17: Groepsfase Champions League

2017/18: Derde voorronde Europa League

2018/19: Groepsfase Champions League

2019/20: Groepsfase Europa League

2020/21: Zestiende finales Europa League

PSV zal woensdag door 23.500 fans worden aangemoedigd in het Philips Stadion. PSV zal woensdag door 23.500 fans worden aangemoedigd in het Philips Stadion. Foto: Pro Shots

St. Johnstone of verder naar Champions League-miljoenen

Als PSV van Galatasaray verliest, dan stroomt de club in de derde voorronde van de Europa League in. De tegenstander daarin is dan St. Johnstone, de nummer drie van de Schotse Premier League.

"Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Als je verliest, dan is het seizoen nu al voor een gedeelte mislukt en moet je jezelf zien op te laden voor de wat onbekendere tegenstanders. Daarom is het voor de club, de spelers en zeker ook voor de trainer belangrijk om Champions League te spelen", aldus De Mos.

"Schmidt is begonnen aan zijn tweede jaar bij de club. Hij heeft te maken met het mogelijke vertrek van Denzel Dumfries en Donyell Malen, maar er zijn ook genoeg versterkingen gekomen. Hij moet zich nu bewijzen, om te beginnen in Europa."

Het duel tussen PSV en Galatasaray begint woensdag onder toeziend oog van 23.500 fans om 21.00 uur in het Philips Stadion. Een week later is de return in Istanboel om 20.00 uur.